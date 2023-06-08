Боец лиги ACA Тони Джонсон: «Дайте мне российский паспорт! Буду черным русским»

Боец MMA Тони Джонсон заявил о желании получить паспорт РФ.

«Я бы хотел получить российский паспорт! Погнали, дайте его мне! Дайте мне российский паспорт. Я буду черным русским», – заявил боец лиги ACA Тони Джонсон.

Джонсон известен по выступлениям в Bellator, KOTC, ONE Championship, Fight Nights и лиге АСА. За профессиональную карьеру он провел 25 боев: 16 побед, 7 поражений, одна ничья и один поединок признан несостоявшимся.

В последнем бою на турнире ACA 158 Джонсон уступил Антону Вязигину в рамках Гран-при в тяжелом весе.

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