Боец лиги ACA Тони Джонсон: «Дайте мне российский паспорт! Буду черным русским»

Теги MMA ACA Тони Джонсон Бокс/MMA/UFC

Боец MMA Тони Джонсон заявил о желании получить паспорт РФ.

«Я бы хотел получить российский паспорт! Погнали, дайте его мне! Дайте мне российский паспорт. Я буду черным русским», – заявил боец лиги ACA Тони Джонсон.

Джонсон известен по выступлениям в Bellator, KOTC, ONE Championship, Fight Nights и лиге АСА. За профессиональную карьеру он провел 25 боев: 16 побед, 7 поражений, одна ничья и один поединок признан несостоявшимся.

В последнем бою на турнире ACA 158 Джонсон уступил Антону Вязигину в рамках Гран-при в тяжелом весе.

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5 комментариев

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Фредди5
в Россию одни умственно безработные за паспортом прутся
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AshAshAsh
а не пошел бы ты туда где родился на прокормление
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Demon69
Есть один который любит давать российские паспорта,но ему сейчас не до тебя.
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alexey alexeev
и сразу под авдеевку его, защищать русский мир
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Yavich
Чернорусам быть!
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