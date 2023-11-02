38-летний Пол Фелдер в пул USADA: легковес завершил карьеру в 2020 году

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Рафаэль дос Аньос Пол Фелдер Дэн Хукер Бокс/MMA/UFC

Пол Фелдер допустил возвращение в UFC.

«Возвращаюсь ли я в UFC? Понятия не имею. Сегодня провел спарринг с Майклом Кьезой, вернулся к тренировкам и наслаждаюсь единоборствами.

Кто-то считает, что мне полностью нужно заменить бедра: в этом нет никакого секрета. Сейчас я снова в пуле USADA. Вот и все. Я сделал это на всякий случай.

Мои годы идут. Вдруг, найдутся старики, которые захотят сдуть с меня пыль через полгода. А остального я не знаю», – сказал бывший легковес Пол Фелдер, в настоящее время работающий комментатором боев UFC.

Напомним, что Пол Фелдер завершил в карьеру в 2020 году на серии из двух поражений, проиграв Дэну Хукеру и Рафаэлю дос Аньосу.

Пол Фелдер – о Валентине Шевченко: «Вероятно, она может и меня нокаутировать»

Физиев – об Оливейре: «Раньше его били и он плакал, а теперь он поднимается. Он изменил свое сердце»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
так у Даны же теперь можно не возвращаться в пул ЮСАДА. Теперь же всем будет заправлять другая организация разрешающая стероиды и ту же травку для спортсменов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий