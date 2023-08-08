Мовсар Евлоев про спарринги в Америке: «Жалгас вообще отмороженный»

Теги UFC MMA Мовсар Евлоев Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Топовый боец UFC Мовсар Евлоев про спарринги в Америке с участием казахстанских бойцов Жалгаса Жумагулова и Сергея Морозова:

«Серега еще ладно, Жалгас вообще отмороженный. Я тебе отвечаю, он бы в боях мог лучше драться, если бы так сильно не выкладывался в спаррингах. Он очень сильно выкладывается в спаррингах, и ты не замечаешь удары, но урон накапливается. В Америке же топовые бойцы берут на спарринги бойцов, кто выступает на два дивизиона ниже. Я сначала думал, что они мешки, зачем работают со слабыми, а они просто хотят добраться до боя. Думаю, что вы видели, что бойцы с СНГ чаще слетают с боев, чем американцы, потомучто для них это работа»

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