Фрэнсис Нганну: «Фьюри сказал мне, что преподаст школу бокса. После нокдауна я ответил: «Хреновый ты учитель»

Фрэнсис Нганну рассказал о танцах после нокдауна Тайсона Фьюри.

«Танцы после нокдауна? В начале поединка Фьюри мне сказал: «Ну что, пошли в школу бокса». Когда я его уронил, то ответил: «Хреновый ты учитель», – заявил экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну.

Напомним, что Фьюри победил Нганну раздельным решением судей. В третьем раунде Тайсон побывал в нокдауне.

Нганну, прости нас

Фьюри – о нокдауне: «Мне снова попали по затылку. Я не был потрясен, встал и продолжил бой»