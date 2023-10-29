Фрэнсис Нганну: «Фьюри сказал мне, что преподаст школу бокса. После нокдауна я ответил: «Хреновый ты учитель»

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну рассказал о танцах после нокдауна Тайсона Фьюри.

«Танцы после нокдауна? В начале поединка Фьюри мне сказал: «Ну что, пошли в школу бокса». Когда я его уронил, то ответил: «Хреновый ты учитель», – заявил экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну.

Напомним, что Фьюри победил Нганну раздельным решением судей. В третьем раунде Тайсон побывал в нокдауне.

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3 комментария

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Ват-сон
вот это реально позорный эпизод для непобежденного чемпиона мира (и пусть кто хочет и что хочет говорит про договорняк, постанову, был не в форме и прочее - позорный и точка. причем, не "отомщенный" )
+3
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+3
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Ма Из
хорош))
0
0
0
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