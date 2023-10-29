Тренер Нганну: «Глава WBC пообещал добавить Нганну в топ-10 тяжелого веса»

Тренер Нганну сказал, что президент WBC пообещал добавить Фрэнсиса в топ-10 тяжелого веса.

«Маурисио Сулейман сказал мне, что Фрэнсис Нганну войдет в рейтинг топ-10 тяжелого веса по версии WBC, потому что он лучше большинства этих боксеров», – заявил Дейви Купер.

Это означает, что в потенциальном реванше на кону могут оказаться пояса Тайсона Фьюри.

В ночь на 29 октября в Саудовской Аравии Нганну раздельным решением судей проиграл Фьюри.

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