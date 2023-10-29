Тренер Нганну: «Глава WBC пообещал добавить Нганну в топ-10 тяжелого веса»

Теги WBC Маурисио Сулейман бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Тренер Нганну сказал, что президент WBC пообещал добавить Фрэнсиса в топ-10 тяжелого веса.

«Маурисио Сулейман сказал мне, что Фрэнсис Нганну войдет в рейтинг топ-10 тяжелого веса по версии WBC, потому что он лучше большинства этих боксеров», – заявил Дейви Купер.

Это означает, что в потенциальном реванше на кону могут оказаться пояса Тайсона Фьюри.

В ночь на 29 октября в Саудовской Аравии Нганну раздельным решением судей проиграл Фьюри.

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5 комментариев

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Квадратное личико
Не стал вчера бой смотреть, решил - зайду после в коменты почитаю, что народ пишет, составлю впечатление. А на спортсе всё, как всегда. Под одной новостью в топе, что Нганну забуллшитили, а на деле он победил. Под второй, что Фьюри уверенно взял, не напрягаясь, но Нганну молодец. Под третьей, что всё это спектакль и договорняк заранее расписанный. Так и не понял, что там на самом деле было. Кто-нибудь может нормально объяснить
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skytent1
Так а зачем теперь Нгану драться в ММА если он стал топ-боксёром, где платят огромные бабки, пусть теперь и дальше боксирует и гребет деньги лопатой - это же его мечта
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AVKU
Стоит подождать ещё год, и снова съездить за чеком к арабам. Кто-то в рейтинге по-ниже не будет с ним валандаться. Хотя, Джошуа и Уайлдер тоже будут денежными вариантами. Нганну красавчик, хотел больших денег, и получил их. И ещё получит. А многие его ругали после ухода из UFC.
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