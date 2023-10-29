Фьюри нанес 71 панч и 39 джебов. У Нганну – 59 и 22. Подробная статистика боя

Появилась подробная статистика ударов поединка Фьюри – Нганну.

Фьюри перебил Нганну в шести раундах из десяти. При этом Тайсон проиграл второй, третий и четвертый раунды.

Во втором раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун.

Напомним, что Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (94-95, 96-93, 95-94).

Тайсон Фьюри: «Я выиграл. Вот, что это было. Похоже, что 23 декабря нужно немного перенести»

Фьюри победил Нганну, хотя улетел в нокдаун. Точно самый опасный на планете?