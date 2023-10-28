«Артур! На последнем нашем фото я был огромный. Сделаем еще одно!» Бетербиев встретился с Фьюри в Эр-Рияде

Теги Артур Бетербиев Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри встретился с Артуром Бетербиевым в Саудовской Аравии.

Фьюри стал инициатором совместной фотографии с россиянином.

«Артур! На последнем нашем фото я был огромный. Давай сделаем еще одно!» – предложил британский боксер.

«Желаю Тайсону удачи в этом бою! Удивительно, насколько он расслаблен и общителен. Я полностью отличаюсь от него в этом вопросе

Я думаю, что сегодня будет отличное боксерское шоу!» – позже написал в соцсетях Артур Бетербиев.

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