Джонс – об отмене боя с Миочичем: «Извиняюсь перед Стипе и его командой»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Джонс - Миочич UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс обратился к Стипе Миочичу после отмены боя на UFC 295.

«Очевидно, что ситуация очень печальная, я очень расстроен. Но у меня бывало всякое, и травмы – это часть жизни спортсмена.

Хочу поблагодарить UFC за то, что они отправили меня к одному из лучших врачей в стране. Хочу сказать спасибо Стипе Миочичу за всю ту работу, которую он проделал. Также прошу прощения у него и его команды», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

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4 комментария

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Maksmen1995
Достойно!. Уважение важно.
+15
0
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Сергей Скляров
Стипе ещё не постарел) подожду
+14
-3
+11
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eyshon
Достойно!
Огромный респект!
+4
0
+4
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