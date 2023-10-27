Джонс – об отмене боя с Миочичем: «Извиняюсь перед Стипе и его командой»

Джон Джонс обратился к Стипе Миочичу после отмены боя на UFC 295.

«Очевидно, что ситуация очень печальная, я очень расстроен. Но у меня бывало всякое, и травмы – это часть жизни спортсмена.

Хочу поблагодарить UFC за то, что они отправили меня к одному из лучших врачей в стране. Хочу сказать спасибо за всю ту работу, которую он проделал. Также прошу прощения у него и его команды», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе .

Комментатор UFC Аник – об отмене титульника Джонс – Миочич: «Тяжело терять встречу величайших в истории, но Павлович против Аспиналла – тот самый бой»

У Джонса разрыв грудной мышцы. Он пропустит около восьми месяцев