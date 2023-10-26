Ирина Алексеева: «В бою с Аспиналлом буду ждать от Павловича седьмой победы нокаутом подряд»

Выступающая в UFC уроженка Казахстана Ирина Алексеева прокомментировала грядущий поединок Сергея Павловича и Тома Аспиналла.

«Здоровья Джонсу, но бой Павловича и Аспиналла – классная новость. Том, как и Сергей, обладает тяжелым ударом, поэтому здесь, как говорится, кто первым попадет. Павлович и Аспиналл приучили нас к быстрым победам, но, я думаю, бой может дойти и до решения, если у парней «держалка» мощная. Но у Сергея шесть побед нокаутом подряд в UFC, и я буду ждать седьмую», – сказала Алексеева.

Напомним, что Сергей Павлович и Том Аспиналл встретятся в ночь на 12 ноября на турнире UFC 295. Бойцы сразятся за временный чемпионский титул в тяжелом весе.

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