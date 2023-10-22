Уокер – о запрещенном ударе Анкалаева: «Это было намеренно, мы все знаем правила. Магомед – грязный парень»
Джонни Уокер заявил, что Магомед Анкалаев намеренно нанес запрещенный удар .
«Это было намеренно, мы все знаем правила. Анкалаев – грязный парень», – написал в соцсетях боец UFC Джонни Уокер.
Напомним, что поединок Анкалаева и Уокера признан несостоявшимся из-за повреждения, полученного бразильским бойцом после запрещенного удара россиянина.
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Там же наоборот было. Он хотел продолжать, но врач тупанул.
Уокер то в чем виноват непонятно.