Уокер – о запрещенном ударе Анкалаева: «Это было намеренно, мы все знаем правила. Магомед – грязный парень»

Джонни Уокер заявил, что Магомед Анкалаев намеренно нанес запрещенный удар .

«Это было намеренно, мы все знаем правила. Анкалаев – грязный парень», – написал в соцсетях боец UFC Джонни Уокер.

Напомним, что поединок Анкалаева и Уокера признан несостоявшимся из-за повреждения, полученного бразильским бойцом после запрещенного удара россиянина.

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