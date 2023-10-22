Уокер – о запрещенном ударе Анкалаева: «Это было намеренно, мы все знаем правила. Магомед – грязный парень»

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Джонни Уокер UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Джонни Уокер заявил, что Магомед Анкалаев намеренно нанес запрещенный удар .

«Это было намеренно, мы все знаем правила. Анкалаев – грязный парень», – написал в соцсетях боец UFC Джонни Уокер.

Напомним, что поединок Анкалаева и Уокера признан несостоявшимся из-за повреждения, полученного бразильским бойцом после запрещенного удара россиянина.

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17 комментариев

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LilAnswer
Было видно, что удар не умышленный. Анкалаев не похож на грязного бойца.
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summer-winter
Почему Уокер сейчас говорит про запрещённый удар, а в октагоне после остановки начал прыгать?? Знатный персонаж, в кино надо было идти.
+14
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Люблю Марго Робби
А ты плохой актёр, как и стерлядь
+12
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sanek maloi
Мага в гасе реально невезучий боец, вроде вот положительный весь такой, обученный в бою, как по учебнику и все равно нет фарта ему. Благими намерениями, вымощена дорога в ад (с)
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ summer-winter
Почему Уокер сейчас говорит про запрещённый удар, а в октагоне после остановки начал прыгать?? Знатный персонаж, в кино надо было идти.
К чему критика в адрес Уокера? В клетке человек на эмоциях, плюс пропустил такой удар. Сейчас он уже отошел от эмоций и высказал свое мнение. Я не считаю, что Анкалаев специально его ударил. Но Уокер имеет право на свое мнение.
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ЛТМ
Умышленно ударил, нужно было отдать победу Уокеру, как это было со Стерлингом.
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Старый статист
Ответ Люблю Марго Робби
А ты плохой актёр, как и стерлядь
Так они же друзья близкие со Стерлингом,видно после боя подсказал что говорить нужно
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Мистер Биспинг
Ответ Люблю Марго Робби
А ты плохой актёр, как и стерлядь
Почему актер?

Там же наоборот было. Он хотел продолжать, но врач тупанул.

Уокер то в чем виноват непонятно.
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Костя Кот
в следующем бою Анкалаев его загасит в первом раунде
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