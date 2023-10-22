Джонни Уокер сказал врачу, что он в пустыне. После этого судья решил остановить поединок

Уокер думал, что он находится в пустыне, после пропущенного удара от Анкалаева.

Об этом сообщил журналистам тренер бразильского бойца.

Судья принял решение прервать поединок, который в последствии признали несостоявшимся.

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