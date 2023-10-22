Джонни Уокер сказал врачу, что он в пустыне. После этого судья решил остановить поединок

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Джонни Уокер UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Уокер думал, что он находится в пустыне, после пропущенного удара от Анкалаева.

Об этом сообщил журналистам тренер бразильского бойца.

Судья принял решение прервать поединок, который в последствии признали несостоявшимся.

Скандал у Анкалаева против Уокера! Запрещенный удар, спорное решение врача и потасовка после боя

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9 комментариев

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Турко Ибрагимов
так он и до колена ответил бы так же ))
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sanek maloi
Этому доктору, самому к доктору за помощью надо)))
+7
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j30
так дубае же вроде построили на месте пустыни правильно сказал он
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F.Castro
Ответ Турко Ибрагимов
так он и до колена ответил бы так же ))
ну врач наверно ожидал ответ что он в горах а не в пустыне
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Егор Крид58
такой бой остановили(
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Team_Coach
А в чем он не прав? Бои в пустыне были😂
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LaffyTaffy
Странная конечно ситуация.
Но впринципе, за запрещенный удар коленом нужно в любом случае приостанавливать.
Дисквалифицировать не нужно, как Яна, а вот остановить бой нужно.
Ведь все таки пропустить с колена в будку - это очень серьезно, там за 5 минут точно не восстановишься
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