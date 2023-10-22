Джонни Уокер сказал врачу, что он в пустыне. После этого судья решил остановить поединок
Уокер думал, что он находится в пустыне, после пропущенного удара от Анкалаева.
Об этом сообщил журналистам тренер бразильского бойца.
Судья принял решение прервать поединок, который в последствии признали несостоявшимся.
Скандал у Анкалаева против Уокера! Запрещенный удар, спорное решение врача и потасовка после боя
«Кто-нибудь, ударьте врача по яйцам и спросите, где он находится». В UFC пожар из-за сорванного боя Анкалаева
Но впринципе, за запрещенный удар коленом нужно в любом случае приостанавливать.
Дисквалифицировать не нужно, как Яна, а вот остановить бой нужно.
Ведь все таки пропустить с колена в будку - это очень серьезно, там за 5 минут точно не восстановишься