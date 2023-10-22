Анкалаев – о Уокере: «Если он мне покажет что‑то недозволенное, то я уничтожу его. И на улице тоже»

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Джонни Уокер Бокс/MMA/UFC

Магомед Анкалаев считает, что Джонни Уокер не хочет с ним драться.

«Драться с Джонни Уокером за пределами ринга? Да бросьте. Если человек в ринге не хочет драться. А там любой дурак понимает, что биться не дадут. Как завязанная собака гавкает, а когда отпускают, стоит на месте. Он то же самое сделал. Если он мне покажет что‑то недозволенное, конечно, я уничтожу его. И на улице тоже», – заявил боец UFC Магомед Анкалаев.

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12 комментариев

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Джони Му
Вообще ничего не понял, что он говорит
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Ииссуся Христуся
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Это у тебя в деревне степа дагестанцев не любят, а на Кавказе и в частности в Чечне их уважают и ценят как надёжных братьев
Ты мне будешь рассказывать??))) Чеченов,даже ингуши свои во время гражданской кинули. А,даги забрали земли ,которые были вашими,типа Новолакского района. Выход к морю считай обрубили. Грузины , почему-то поддерживают чеченов ,хотя мне это и непонятно. Своих кентов спрашивал грузинов ,типа почему,а они говорят ,мол всегда так было. А,даги они бойцы,но не воины. За свою землю никогда не попрут. Духом не вышли.
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АКА
От Анкалаева непривычно такое слышать, начинает выходить на новый уровень трештока.
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Ват-сон
a кто запрещенный удар нанес, я уже начинаю думать что Уокер ) ну, и правильно что Анкалаев уничтожать его собирается, разве так можно?)
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Oleg Where
Ответ ЛТМ
Давай приезжай к нему в Бразилию, там тебя и потеряют в джунглях.
Ты так это лично, с вызовом говоришь. Как будто своему старому школьному обидчику =)
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ЛТМ
Ответ Oleg Where
Ты так это лично, с вызовом говоришь. Как будто своему старому школьному обидчику =)
Да брось, какой вызов, я мирный, но таких как он могу троих с удара под землю прямо в Ад отправить.
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ ЛТМ
Давай приезжай к нему в Бразилию, там тебя и потеряют в джунглях.
Вин дизеля не теряли, а Магу потеряют?
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ Ииссуся Христуся
У нас на Кавказе как раз лагов не очень любят. Слишком самоувереные
Это у тебя в деревне степа дагестанцев не любят, а на Кавказе и в частности в Чечне их уважают и ценят как надёжных братьев
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