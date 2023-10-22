Анкалаев – о Уокере: «Если он мне покажет что‑то недозволенное, то я уничтожу его. И на улице тоже»

Магомед Анкалаев считает, что Джонни Уокер не хочет с ним драться.

«Драться с Джонни Уокером за пределами ринга? Да бросьте. Если человек в ринге не хочет драться. А там любой дурак понимает, что биться не дадут. Как завязанная собака гавкает, а когда отпускают, стоит на месте. Он то же самое сделал. Если он мне покажет что‑то недозволенное, конечно, я уничтожу его. И на улице тоже», – заявил боец UFC Магомед Анкалаев.

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