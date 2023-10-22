Хамзин: «У Чимаева большое будущее. Но есть проблемы с опытом»

Теги UFC MMA Камару Усман Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Ильяс Хамзин Спорт Казахстана

Боец MMA Ильяс Хамзин поделился мнением о бое Хамзата Чимаева с Камару Усманом.

«Хороший первый раунд для Чимаева: он знатно потаскал Камару. Я ожидал немного большего от обоих бойцов.

В третьем раунде я увидел Камару в деле. Чимаеву было сложно. Видно, что у Хамзата есть проблемы с опытом, но он голоден и по-своему хорош. У Чимаева большое будущее в UFC: пиар-машина этой лиги сделает свое дело!», — сказал Хамзин.

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