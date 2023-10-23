Кадыров встретил Чимаева в Чечне: «Противостояния «Ахмата» и UFC не будет, американцы нас боятся. Как старые бабы сплетничают»

Теги UFC Рамзан Кадыров MMA Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Рамзан Кадыров принял Хамзата Чимаева в Чеченской Республике.

«Я был на 100% уверен, что Хамзат выиграет. Никаких сомнений. Он один из лучших, дон, бойцов в мире! Противостояния промоушена «Ахмат» и UFC не будет, потому что нас боятся американцы и европейцы. Они как старые бабы сплетничают. Мои лошади попали под санкции, моя семья попала под санкции.

Наши бои намного лучше и гораздо интереснее. Даже если бы разрешили, американцы не согласились бы, потому что они хотят быть первыми. У них раскрутка и менеджмент очень хорошо работают. Но мы намного лучше, намного сильнее, у нас интереснее бои.

Сегодня Хамзат вышел на ринг и показал всему миру, что мы умеем и драться и воевать, и готовы выйти на любые позиции, чтобы встать рядом с защитниками Отечества», – заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, что Чимаев победил Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28).

Чимаеву в углу помогали сыновья Кадырова. Перед боем они вместе отбивались от фанатов

Рамзан Кадыров: «У Хамзата получилась трогательная победная речь. Он показал, как сильно болит за палестинский народ его сердце истинного мусульманина»

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3 комментария

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Savardus
Боев не будет, потому что UFC не нужно раскручивать местечковые соревнования на потеху падишаха. Дон.
+4
0
+4
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Фут.Боль
Не верю, что всего один раз сказал "дон".
+2
0
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Buttowski
Дон дон . Дин дон. Ему бы Сантой на улице выступать с колокольчиком.
0
0
0
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