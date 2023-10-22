Рамзан Кадыров впечатлен словами Хамзата Чимаева после победы над Камару Усманом.

«У Хамзата получилась трогательная победная речь. Первые слова нашего брата были в поддержку всех народов, которые сегодня пребывают в угнетенном положении.

Он особо выделил Палестину и, находясь в эпицентре внимания всего спортивного мира, решительно осудил насилие в отношении жителей сектора Газа. Хамзат тем самым показал, насколько сильно болит за братский палестинский народ его сердце истинного мусульманина. Это заслуживает глубокого уважения», – написал в соцсетях глава Чечни Рамзан Кадыров.

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