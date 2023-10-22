Рамзан Кадыров: «У Хамзата получилась трогательная победная речь. Он показал, как сильно болит за палестинский народ его сердце истинного мусульманина»
Рамзан Кадыров впечатлен словами Хамзата Чимаева после победы над Камару Усманом.
«У Хамзата получилась трогательная победная речь. Первые слова нашего брата были в поддержку всех народов, которые сегодня пребывают в угнетенном положении.
Он особо выделил Палестину и, находясь в эпицентре внимания всего спортивного мира, решительно осудил насилие в отношении жителей сектора Газа. Хамзат тем самым показал, насколько сильно болит за братский палестинский народ его сердце истинного мусульманина. Это заслуживает глубокого уважения», – написал в соцсетях глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Позвольте поехать сражаться за Палестину». Чимаев поразил речью после победы в UFC
Чимаев вернулся в UFC со сложной победой на Усманом. Мог задушить и собрался на войну в Палестину
А звание героя Чечни он получит?
Или теперь сынок Адам войдёт в историю как последний герой?
Что-то я упустил, что такое бжж. Поведай