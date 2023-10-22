Рамзан Кадыров: «У Хамзата получилась трогательная победная речь. Он показал, как сильно болит за палестинский народ его сердце истинного мусульманина»

Теги UFC Рамзан Кадыров MMA Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Рамзан Кадыров впечатлен словами Хамзата Чимаева после победы над Камару Усманом.

«У Хамзата получилась трогательная победная речь. Первые слова нашего брата были в поддержку всех народов, которые сегодня пребывают в угнетенном положении.

Он особо выделил Палестину и, находясь в эпицентре внимания всего спортивного мира, решительно осудил насилие в отношении жителей сектора Газа. Хамзат тем самым показал, насколько сильно болит за братский палестинский народ его сердце истинного мусульманина. Это заслуживает глубокого уважения», – написал в соцсетях глава Чечни Рамзан Кадыров.

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14 комментариев

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Ким Чен Ын
Все они там истинные, только бьются полуголые за деньги мусульманских братьев на потеху мусульманским братьям на турнирах, которые организовывают евреи
+37
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+34
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Wiley Fox
Падишах увидел искренность в словах чимаева

А звание героя Чечни он получит?

Или теперь сынок Адам войдёт в историю как последний герой?
+20
-2
+18
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Lanc
Почему-то в Палестину на ПМЖ мусульмане не рвутся, а в Европу огромными потоками. Получается, что неверные им более родные, чем братский палестинский народ?
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Dmitry Ragulin
Пёс он продажный. Где насыпали там и кормится.
+6
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Volcano
Так он добро то дал на защиту палестинского народа или как?
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Mr Heisenberg
Ответ Wiley Fox
Падишах увидел искренность в словах чимаева А звание героя Чечни он получит? Или теперь сынок Адам войдёт в историю как последний герой?
Адам и Али получат заслуженных тренеров России. Хз может еще пояса БЖЖ перепадут, но это не точно)
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mankaind
А как же то, что он упомянул Украину?)
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Wiley Fox
Ответ Mr Heisenberg
Адам и Али получат заслуженных тренеров России. Хз может еще пояса БЖЖ перепадут, но это не точно)
Каких заслуженных тренеров? Предлагаю газзаева и черчесова

Что-то я упустил, что такое бжж. Поведай
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ральф шумахер
Ответ Булат Рустамыч
А уйгуров защищать будем? Или это другое?
Там сразу секир-башка, и никие рамзаны не помогут) так что воины аллаха тут едят сперму молча и нахваливают
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Фанат Сан-Марино
Эрон Дон Дон
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Rahym Hommadow
Героя ему ДОННН
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Булат Рустамыч
А уйгуров защищать будем? Или это другое?
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Wiley Fox
Падишах увидел искренность в словах чимаева А звание героя Чечни он получит? Или теперь сынок Адам войдёт в историю как последний герой?
Чимаев сказал про Украину ещё, так что нет
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Wiley Fox
Ответ Алексѣй Пестовъ
Чимаев сказал про Украину ещё, так что нет
Он уже извинился. Русский для него не родной
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