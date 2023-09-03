Муратбек Касымбай о драке Чурчаева в ТЦ: «За такой поступок я не могу похвалить Шовхала»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Наше Дело Муратбек Касымбай Поп ММА Шовхал Чурчаев Спорт Казахстана

Казахстанский боец MMA Муратбек Касымбай прокомментировал драку в московском ТЦ «Ривьера» с участием Шовхала Чурчаева и Ильяса Якубова во время пресс-конференции перед турниром «Наше Дело».

«Мой бой против Шовхала не сорвется, если пройдет в Казахстане. Казахи – добрый народ, конфликтов там не будет. Шовхалу хочу пожелать скорейшего восстановления, чтобы он уладил все проблемы с законом. Если говорить о весовой категории, в которой прошел бы наш поединок, то я бы сначала поинтересовался у Чурчаева. Ему трудно сделать 70 килограмм, но, я думаю, мы бы с ним сошлись.

Конечно, за такой поступок я не могу похвалить Шовхала. С другой стороны, я не прошел тот путь, что прошел Чурчаев. Если человека выводят на эмоции, задевают честь, то, я думаю, любой бы так отреагировал. Не могу осуждать Шовхала, потому что не знаю всех деталей», – сказал Касымбай.

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