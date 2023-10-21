Гейджи – о результате боя Чимаев – Усман: «Когда ИИ начнет судить бои? Эти люди некомпетентны»

Теги UFC MMA Джастин Гейджи Камару Усман Хамзат Чимаев UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи возмущен результатами поединка Чимаев – Усман.

«Двое судей, поставивших 10-8, просто вытащили этого чертового парня. Когда ИИ начнет судить бои? Эти люди некомпетентны.

Может быть, результат справедлив, но это не не дважды по 10-8. Я не могу понять, как мы получили счет 29-27?» – написал в соцсетях обладатель пояса BMF Джастин Гейджи.

Хамзат Чимаев победил Камару Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28).

Чимаев выиграл седьмой бой в UFC. У него ни одного поражения в промоушене

Усман проиграл третий бой подряд в UFC. До этого шел на серии из 14 побед

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
summer-winter
скажем так, Чимаев первый раунд это монстр, но если он не побеждает, то превращается сразу в бойца с явными слабыми местами, который уязвим. Это показал ещё бой против Бёрнса.
+37
0
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Destro7451
Ответ ПАХТАКОР
С каким полным? 1й раунд бесспорно, 2 й скорее проиграл, 3й 100% проиграл , я хз где там победа
слушай, ну проиграть раунд с 2 минутами контроля и тейкдауном сложно, ещё и если учесть, что в стойке он тоже наносил урон. а если брать во внимание первый раунд, то тут очевидно, либо победа Хамзата либо ничья максимум, но победы Усмана здесь точно нет
+33
-2
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Петр Федосеев
Всё по делу выиграл. Правда я бой не смотрел)))
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Born is the King
Ответ Петр Федосеев
Всё по делу выиграл. Правда я бой не смотрел)))
Так и 2 судьи тоже не смотрели, так как были заняты подсчётом нулей от шейхов)
+23
-7
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Borz BZ
Для особо одаренных, в конце, была представлена статистика боя, в которой Чимаев имел полное преимущество, за небольшим исключением по акцентированным ударам
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KZT
Чимаев никогда не станет чемпионом. Он слабый боец.
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис _____
Ответ Кирилл Конопельченко
Когда появятся адекватные судьи? Это что за цирк? Тут или победа Усмана или ничья…другого варианта быть не должно.
Какая может быть победа Усмана, когда первый раунд - строго 10:8? Ничья - максимум для Камару, но по третьему раунду вполне можно спорить.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vićtor Diaź
По делу говорит Гейджи
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПАХТАКОР
Ответ Borz BZ
Для особо одаренных, в конце, была представлена статистика боя, в которой Чимаев имел полное преимущество, за небольшим исключением по акцентированным ударам
С каким полным? 1й раунд бесспорно, 2 й скорее проиграл, 3й 100% проиграл , я хз где там победа
+12
-9
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Abu Daysiy
А что сделал Усман для победы ?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alamh Kaiser
Ответ Abu Daysiy
А что сделал Усман для победы ?
не дал себя задушить)) чем не повод чтобы отдать победу?))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AVKU
Математику Джастин явно пропускал. 10-8, 9-10, 10-9. Вполне справедливо. Преимущество по ударам общее, плюс партер. Ну и первый раунд в одну калитку, Усман весь бой просто выживал. Всё чётко.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
&_Bishep_&
Думаю разногласия могли быть только по 2 раунду
Первый - Чимаев 10-8.
Третий - Камару 10-9
-----------------------------------------------------
Для своего возраста Усман в 2-3 раундах был очень хорош. Просто красавец!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саламбек Алаев
Ответ ПАХТАКОР
С каким полным? 1й раунд бесспорно, 2 й скорее проиграл, 3й 100% проиграл , я хз где там победа
Ты бой чем смотрел ? Открой статистику , Хамзат выиграл все 3 раунда , а первый 10-8
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис _____
А чего там понимать, товарищ Гетжи? 10:8, 9:10, 10:9 - это и есть 29:27, ничего необычного, так вполне можно было посчитать бой.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
8kzth6fppf
Ответ KZT
Чимаев никогда не станет чемпионом. Он слабый боец.
Пенья с тобой поспорят.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ Vićtor Diaź
Вас магомедов тоже не поймёшь. В какой стразе нас жены держат? В стразе от Swarovski?
Я в общепите, в банках и тд работал, никогда не видел чтобы кавказская женщина сумкой била мужа перед толпой, изза того, что он очередь проворонил у кассы, а у иванов видел. Это не я нацист, это у вас какие то отношения странные. Матриархат
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ Vićtor Diaź
По делу говорит Гейджи
По делу говорит? А когда он признал, что проиграл Хабибу то вы орали что его шейх и купили, вас ванечек не поймешь.
Вас жены в стразе держат вот вы и пишите ересь на портале спортс ру
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
первый раунд могли посчитать 10-8
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мухамед Али
10:9, 9:10, 10:9. Пусть будет так, а не 10:8 в первом. И что это меняет? 29-28, победа Хамзата
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sip1uga
если Стрикленд не уснет в первом раунде, то на изи должен забирать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
inmotion
Ответ KZT
Чимаев никогда не станет чемпионом. Он слабый боец.
Да ну. Против Стриклэнда у него очень даже неплохие шансы.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рахил Тагиев
Чимаев забрал 1 и 3 раунды в самом худшем варианте. В чем проблема тогда? Усман выжил в 1 раунде за счет своей борьбы, он до этого сам так побеждал чаще всего. Коста был бы задушен в 1 раунде
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Конопельченко
Когда появятся адекватные судьи? Это что за цирк? Тут или победа Усмана или ничья…другого варианта быть не должно.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DenizKios
Железная ничья
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iron72
Ответ ПАХТАКОР
С каким полным? 1й раунд бесспорно, 2 й скорее проиграл, 3й 100% проиграл , я хз где там победа
а ты точно тот бой смотрел?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мага осторожный
так и есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
madjer163
Ответ Кирилл Конопельченко
Когда появятся адекватные судьи? Это что за цирк? Тут или победа Усмана или ничья…другого варианта быть не должно.
Мдааа, сразу видно далек от всего
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alamh Kaiser
Ответ Кирилл Конопельченко
Когда появятся адекватные судьи? Это что за цирк? Тут или победа Усмана или ничья…другого варианта быть не должно.
за что победа Усману. за что? за то что не давал в первом раунде себя задушить весь раунд? за джеб за раунд в стойке?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya Pronyashin
Ответ Джавез Тилл
Гаджи, Махачев ненароком показал что умеет так же вырубать как и ты в недавнем июльском бое... Есть шансы у Гаджи, эксперты со спорта???😂😂
У Гаджи омаргаджиева? Наврятли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Natalya Mandrik
Чимаеву отдали 2 раунда 10-8 и 10-9, и соответственно один отдали Усману 10-9. Вот и получается 29-27. Один судья отдал Чимаеву 10-8 и Усману 2 раунда по 10-9. Итог 28-28
Что этот недотепа (Гейджи) насчитал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alamh Kaiser
Ответ &_Bishep_&
Хотя бой Чимаева произвёл на меня очень не однозначное впечатление (мягко говоря), но он его всё-таки выиграл. Наверное не 29-27, а скорее 28-27. По мне второй раунд чистая ничья ,оба не о чём (9-9). Ну и по одному выигранному раунду, только у Чимаева более явно (10-8), а Камару (10-9). А так, 36-летний Усман в третьем раунде удивил. Красавчик.
а чем именно Усман взял второй раунд?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alamh Kaiser
Ответ &_Bishep_&
Хотя бой Чимаева произвёл на меня очень не однозначное впечатление (мягко говоря), но он его всё-таки выиграл. Наверное не 29-27, а скорее 28-27. По мне второй раунд чистая ничья ,оба не о чём (9-9). Ну и по одному выигранному раунду, только у Чимаева более явно (10-8), а Камару (10-9). А так, 36-летний Усман в третьем раунде удивил. Красавчик.
третий то есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
&_Bishep_&
Ответ Alamh Kaiser
третий то есть
Мне кажется в стойке , Усман был точнее и чуток перебил Хамзата в размене. ...Был тек-даун, но без остроты. Меня больше всего поразило, что 36-летний Камару в концовке дышал легче.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий