Гейджи – о результате боя Чимаев – Усман: «Когда ИИ начнет судить бои? Эти люди некомпетентны»

Джастин Гейджи возмущен результатами поединка Чимаев – Усман.

«Двое судей, поставивших 10-8, просто вытащили этого чертового парня. Когда ИИ начнет судить бои? Эти люди некомпетентны.

Может быть, результат справедлив, но это не не дважды по 10-8. Я не могу понять, как мы получили счет 29-27?» – написал в соцсетях обладатель пояса BMF Джастин Гейджи.

Хамзат Чимаев победил Камару Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28).

Чимаев выиграл седьмой бой в UFC. У него ни одного поражения в промоушене

Усман проиграл третий бой подряд в UFC. До этого шел на серии из 14 побед