Гейджи – о результате боя Чимаев – Усман: «Когда ИИ начнет судить бои? Эти люди некомпетентны»
Джастин Гейджи возмущен результатами поединка Чимаев – Усман.
«Двое судей, поставивших 10-8, просто вытащили этого чертового парня. Когда ИИ начнет судить бои? Эти люди некомпетентны.
Может быть, результат справедлив, но это не не дважды по 10-8. Я не могу понять, как мы получили счет 29-27?» – написал в соцсетях обладатель пояса BMF Джастин Гейджи.
Хамзат Чимаев победил Камару Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28).
Чимаев выиграл седьмой бой в UFC. У него ни одного поражения в промоушене
Усман проиграл третий бой подряд в UFC. До этого шел на серии из 14 побед
Первый - Чимаев 10-8.
Третий - Камару 10-9
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Для своего возраста Усман в 2-3 раундах был очень хорош. Просто красавец!
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Что этот недотепа (Гейджи) насчитал?