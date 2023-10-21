Саид Нурмагомедов – о победе над Гафуровым: «Гильотина – моя коронка»

Саид Нурмагомедов назвал гильотину коронным приемом.

«Большое спасибо, очень хорошо себя чувствую. Хотел вернуться после неудачного последнего боя.

Я увидел эту гильотину, хорошо ее почувствовал. Как быстро я ее сделал? Этот прием – моя коронка», – сказал , победивший Муина Гафурова на 73-й секунде боя.

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