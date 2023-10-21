Саид Нурмагомедов – о победе над Гафуровым: «Гильотина – моя коронка»
Саид Нурмагомедов назвал гильотину коронным приемом.
«Большое спасибо, очень хорошо себя чувствую. Хотел вернуться после неудачного последнего боя.
Я увидел эту гильотину, хорошо ее почувствовал. Как быстро я ее сделал? Этот прием – моя коронка», – сказал Саид Нурмагомедов, победивший Муина Гафурова на 73-й секунде боя.
Реванш Махачева и Волкановски, возвращение Чимаева, дебют Шары Буллета: онлайн турнира года в UFC
Комментарии