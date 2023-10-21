Чимаев заявил, что в 2021 году завершал карьеру не из-за ковида: «Врач ошибочно диагностировал мне рак, я кашлял кровью»

Хамзат Чимаев рассказал, почему завершал карьеру в 2021 году.

«Это было тяжелое время. Я был не тем человеком. Врач сообщил, что у меня рак. Поэтому я и объявил об отставке, не зная, что сказать семье и другим людям.

Потом мы проверились у другого врача, который сказал, что рака нет. Но я все еще кашлял кровью. Все равно это все сидело у меня в голове. Я приходил домой, кашлял кровью и думал, что со мной покончено», – сказал непобежденный средневес UFC Хамзат Чимаев.

Напомним, 2 марта 2021 года Хамзат Чимаев объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убедил бойца пересмотреть решение.

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