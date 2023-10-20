Оливейра – о бое Махачева и Волкановски: «Это будет близкий поединок»

Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от боя между Махачевым и Волкановски.

«Это будет отличный поединок. Люди говорят, что принял бой на коротком уведомлении, что ему нечего терять – это не так. Бой с – возможность стать двойным чемпионом. Это возможность доказать, что в прошлый раз победил именно он.

Я думаю, что это будет великолепный бой. Близкий, как и в феврале. Победит тот, кто лучше подготовится – все будет зависеть от стратегии», – сказал экс-чемпион в легком весе .

Супербой Махачева с Оливейрой сорвался за 10 дней до турнира. Как так вышло? И кто спасет ситуацию?

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