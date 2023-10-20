Оливейра – о бое Махачева и Волкановски: «Это будет близкий поединок»
Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от боя между Махачевым и Волкановски.
«Это будет отличный поединок. Люди говорят, что Волкановски принял бой на коротком уведомлении, что ему нечего терять – это не так. Бой с Махачевым – возможность стать двойным чемпионом. Это возможность доказать, что в прошлый раз победил именно он.
Я думаю, что это будет великолепный бой. Близкий, как и в феврале. Победит тот, кто лучше подготовится – все будет зависеть от стратегии», – сказал экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.
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