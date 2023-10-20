Оливейра – о бое Махачева и Волкановски: «Это будет близкий поединок»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Александр Волкановски Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от боя между Махачевым и Волкановски.

«Это будет отличный поединок. Люди говорят, что Волкановски принял бой на коротком уведомлении, что ему нечего терять – это не так. Бой с Махачевым – возможность стать двойным чемпионом. Это возможность доказать, что в прошлый раз победил именно он.

Я думаю, что это будет великолепный бой. Близкий, как и в феврале. Победит тот, кто лучше подготовится – все будет зависеть от стратегии», – сказал экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.

Супербой Махачева с Оливейрой сорвался за 10 дней до турнира. Как так вышло? И кто спасет ситуацию?

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5 комментариев

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Мага осторожный
Ответ mclonely1
блин, 10 дней прошло, я уже напрочь забыл про Чарльза)))
не переживай, он не расстроится
+5
-1
+4
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mclonely1
блин, 10 дней прошло, я уже напрочь забыл про Чарльза)))
+4
-2
+2
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максим дружинин
"это будет близкий бой","победит тот кто лучше подготовился" , как бы всем известно кто сколько готовился,походу у Оливейры биполярочка)
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Джавез Тилл
Ответ skytent1
странные неудачи у Оливейры, то он вес не сделал лишили пояса, потом он проиграл Махачеву, снова победил и опять неудача со снятием с боя, всё по своей вине по сути, ему бы серьезнее к боям отнестись дисциплину поставить, был бы великим чемпионом
Каждый бой против топов был на волоске... Улетая в нокдауны!
+1
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