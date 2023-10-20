Взвешивание UFC 294: Махачев оказался тяжелее Волкановски, Чимаев – Усмана
В Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября состоится турнир UFC 294, в главном бою которого пройдет поединок за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
За сутки до турнира состоялась традиционная процедура взвешивания:
- Ислам Махачев 70,3 кг – Алекс Волкановски 70,08 кг;
- Камару Усман 83,69 кг – Хамзат Чимаев 84,14 кг;
- Магомед Анкалаев 93,44 кг – Джонни Уокер 93 кг;
- Уоррли Алвес 84,14 кг – Икрам Алискеров 84,37 кг;
- Тим Эллиотт 57,15 кг – Мухаммад Мокаев 57,15 кг;
- Саид Нурмагомедов 61,69 кг – Муин Гафуров ( кг);
- Виктория Дудакова 52,89 кг – Джин Ю Фрей 52,61 кг;
- Шарабутдин Магомедов ( кг) – Бруно Силва 84,37 кг.
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