Взвешивание UFC 294: Махачев оказался тяжелее Волкановски, Чимаев – Усмана

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В Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября состоится турнир UFC 294, в главном бою которого пройдет поединок за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

За сутки до турнира состоялась традиционная процедура взвешивания:

  • Ислам Махачев 70,3 кг – Алекс Волкановски 70,08 кг;
  • Камару Усман 83,69 кг – Хамзат Чимаев 84,14 кг;
  • Магомед Анкалаев 93,44 кг – Джонни Уокер 93 кг;
  • Уоррли Алвес 84,14 кг – Икрам Алискеров 84,37 кг;
  • Тим Эллиотт 57,15 кг – Мухаммад Мокаев 57,15 кг;
  • Саид Нурмагомедов 61,69 кг – Муин Гафуров ( кг);
  • Виктория Дудакова 52,89 кг – Джин Ю Фрей 52,61 кг;
  • Шарабутдин Магомедов ( кг) – Бруно Силва 84,37 кг.

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