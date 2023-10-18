Шара Буллет – о бое с Силвой: «По Бруно ударит шаровая молния»

Теги UFC MMA Бруно Силва Шарабутдин Магомедов UFC 294 Шара Буллет - Бруно Силва Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет поделился ожиданиями от боя с Бруно Силвой.

«Не хочу делать резких заявлений. Я все-таки народный чемпион и буду держать марку. Скажу так: у меня пуля, а пули бывают бронебойные, так что может моя шаровая молния по нему ударит и ему некуда будет деться.

Как минимум 15 минут в бою у меня есть, чтобы сделать его пробиваемым. Посмотрим, как эти 15 минут пройдут. Это интересно и мне и зрителям. Я не выбирал соперника. Мне UFC дал его, а я ни секунды не думал, потому что искал своего шанса», – сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов.

Поединок между Магомедовым и Силвой состоится 21 октября на турнире UFC 294.

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2 комментария

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Мадридито
Так много говорит
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Вася Енотов
Для дебюта отличный соперник. Не откровенная мешковина, но крепкий середняк, который может и апсетнуть в принципе. Хотя тут сенсации не случится.
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