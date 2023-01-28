Чимаев опубликовал совместное фото с сыном Кадырова: «Если братишка рядом, враги падают градом»

Теги UFC MMA Хамзат Чимаев Эли Кадыров Бокс/MMA/UFC

Боец UFC в среднем весе Хамзат Чимаев показал совместное фото с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Эли.

«Если братишка рядом, враги падают градом», – подписал фото Чимаев.

В декабре-2022 Эли Кадыров в 16 лет дебютировал в MMA на профессиональном уровне и победил Ислама Акбарова техническим нокаутом в первом раунде. Чимаев был его секундантом.

Дебют сына Кадырова в MMA – мы увидели его со стадиона. Флаг с изображением деда, выход под Тимати, сальто после победы

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12 комментариев

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ahma007
Если братишка рядом, враги падают градом... от смеха
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z3yjyzh29x
Свежая подстилка!
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Aleus Marcus
Ответ YanGogh
"..В первый раз я дебютировал в ММА в 16 лет.. "
дебютировать итак можно только один раз))) мог сказать подрался или выступил)
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-1
-1
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Aleus Marcus
Ответ Большое сердце Неймара
Какие же мерзские 🤡
без С
+3
-3
0
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hsmshhzfn5
Спортсру, а почему вы не опубликовали новость о загадочной смерти Абдулкерима Эдилова?
Бывшего чеченского бойца UFC и многолетнего тренера младших Кадыровых?
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Mark Renton
Ну вот как за вас болеть, ребятки.
+2
0
+2
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YanGogh
"..В первый раз я дебютировал в ММА в 16 лет.. "
+4
0
+4
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Большое сердце Неймара
Какие же мерзские 🤡
+13
-1
+12
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здоровяк
Продолжение фильма Игрушка
+8
0
+8
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За Валенсию с 1999
Если братишка с градом, друзья падают рядом
+24
0
+24
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Isa Babaev
Прям цитаты с пацанских пабликов в вк
+16
-1
+15
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Fight
Какие интересно враги у граждан Швеции нынче?
Турки разве что.
Допрыгается этот Чимаев, прям чую
+3
-8
-5
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