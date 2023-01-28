Чимаев опубликовал совместное фото с сыном Кадырова: «Если братишка рядом, враги падают градом»

Боец UFC в среднем весе показал совместное фото с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Эли.

«Если братишка рядом, враги падают градом», – подписал фото Чимаев.

В декабре-2022 Эли Кадыров в 16 лет дебютировал в MMA на профессиональном уровне и победил Ислама Акбарова техническим нокаутом в первом раунде. Чимаев был его секундантом.

Дебют сына Кадырова в MMA – мы увидели его со стадиона. Флаг с изображением деда, выход под Тимати, сальто после победы