Алджамейн Стерлинг: «Мистер Сахарные Сиськи, дай мне реванш или подерись с Двалишвили»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг потребовал реванш у Шона О’Мэлли.

«У меня есть сообщение для мистера Сахарные Сиськи, потому что он таким и остается для меня.

Эй, дай мне реванш или подерись с Мерабом. Это же просто. Перестань уклоняться от лучших бойцов, стань мужчиной, будь настоящим чемпионом и бейся с лучшими из лучших. Это то, что делал я. Теперь ты должен сделать то же самое дерьмо», – заявил экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

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5 комментариев

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Вася Енотов
Стерлингу пора ник менять. Предлагаю взять новое бойцовское прозвище "Мамочка"(Мераба).
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Bashibuzuck
Лучше помолчи, а то ж ведь опять в бубен получишь😁
+2
-1
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Иса Умаров
главное когда оскароносец был с поясом (не чемпионом), со своей возлюбленной не хотел драться и грузин не хотел уходить в другой вес. тогда какого хера ты просишь реванш? и главное за что?
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