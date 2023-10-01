Алджамейн Стерлинг: «Мистер Сахарные Сиськи, дай мне реванш или подерись с Двалишвили»

Алджамейн Стерлинг потребовал реванш у Шона О’Мэлли.

«У меня есть сообщение для мистера Сахарные Сиськи, потому что он таким и остается для меня.

Эй, дай мне реванш или подерись с Мерабом. Это же просто. Перестань уклоняться от лучших бойцов, стань мужчиной, будь настоящим чемпионом и бейся с лучшими из лучших. Это то, что делал я. Теперь ты должен сделать то же самое дерьмо», – заявил экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

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