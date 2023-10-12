Абдель-Азиз – о возвращении Конора: «Ты проиграешь даже под допингом, потому что у тебя петушиное сердце»
Али Абдель-Азиз прокомментировал возвращение Конора Макгрегора в пул USADA.
«Теперь ты можешь брать все легальное и нелегальное, что захочешь. Но у тебя петушиное сердце, так что все равно проиграешь», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.
USADA объявило о завершении работы с UFC: «Отношения стали несостоятельными из-за нашей принципиальной позиции по возвращению Макгрегора»
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