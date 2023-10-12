Абдель-Азиз – о возвращении Конора: «Ты проиграешь даже под допингом, потому что у тебя петушиное сердце»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз прокомментировал возвращение Конора Макгрегора в пул USADA.

«Теперь ты можешь брать все легальное и нелегальное, что захочешь. Но у тебя петушиное сердце, так что все равно проиграешь», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.

USADA объявило о завершении работы с UFC: «Отношения стали несостоятельными из-за нашей принципиальной позиции по возвращению Макгрегора»

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3 комментария

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Мага осторожный
Ответ rdyabin@icloud.com
Все правильно сказал
он же не о тебе говорил
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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