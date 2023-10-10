Биспинг ответил боссу ONE FC: «Приведи своих ударников в UFC: Махачев их быстро задушит»

Теги UFC MMA Майкл Биспинг Ислам Махачев ONE Championship Бокс/MMA/UFC

Майкл Биспинг усомнился в возможном успехе бойцов ONE FC в UFC.

Напомним, что ранее президент ONE Championship Чатри Ситйодтонг заявил, что бойцы его промоушена превосходят коллег из UFC по навыкам в ударной технике.

«Ну так приведи в UFC своих лучших ударников, например, легковесов. Поставь их против Ислама Махачева и посмотри, что получится. Я гарантирую, что их быстро задушат», – сказал бывший чемпион UFC Майкл Биспинг.

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