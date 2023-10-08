Бой Алискеров – Алвес на UFC 294, подробности, где смотреть, во сколько начало

21 октября на UFC 294 в Абу-Даби пройдет бой в среднем весе между и Уоррли Алвесом.

Это второй поединок Алискерова в UFC. В дебюте он в первом раунде нокаутировал Фила Хоуса.

Вместо Алвеса соперником Алискерова планировался Нассурдин Имавов, который снялся с турнира.

Бои основного карда начнутся в 21:00 по московскому времени. Турнир в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

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