Бой Анкалаев – Уокер на UFC 294, подробности, где смотреть, во сколько начало

21 октября на UFC 294 в Абу-Даби пройдет бой в полутяжелом весе между и .

Это первый поединок Анкалаева после ничьей в титульнике против Яна Блаховича в декабре-2022. Сейчас он идет в UFC на рекорде 9-1-1.

Бои основного карда начнутся в 21:00 по московскому времени. Турнир в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

UFC 294: Махачев против Оливейры, Чимаев подерется с Костой и другие бои

Магомед Анкалаев – самый скучный топ UFC из России. После титульника: 0 интервью, 2 вызова и 9 постов