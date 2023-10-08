Бой Анкалаев – Уокер на UFC 294, подробности, где смотреть, во сколько начало
21 октября на UFC 294 в Абу-Даби пройдет бой в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером.
Это первый поединок Анкалаева после ничьей в титульнике против Яна Блаховича в декабре-2022. Сейчас он идет в UFC на рекорде 9-1-1.
Бои основного карда начнутся в 21:00 по московскому времени. Турнир в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
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