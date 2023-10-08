Ион Куцелаба получит гонорар от UFC, несмотря на отмену боя с Филипе Линсом
UFC заплатит Иону Куцелабе, несмотря на отмену боя на UFC Vegas 80.
Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт, чьи слова приводит журналист Дэймон Мартин.
Ион Куцелаба должен был подраться с Фелипе Линсом, но бой был отменен из-за проблем со здоровьем у Линса.
Томпсон заявил, что UFC не заплатил ему за сорванный бой с Перейрой: «Верю, что со мной поступят правильно»
Уайт ответил Томпсону, который не получил денег за сорванный бой с Перейрой: «Нельзя просить $250 тысяч и сказать: «Я не буду драться»
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