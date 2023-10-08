Ион Куцелаба получит гонорар от UFC, несмотря на отмену боя с Филипе Линсом

UFC заплатит Иону Куцелабе, несмотря на отмену боя на UFC Vegas 80.

Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт, чьи слова приводит журналист Дэймон Мартин.

должен был подраться с Фелипе Линсом, но бой был отменен из-за проблем со здоровьем у Линса.

Томпсон заявил, что UFC не заплатил ему за сорванный бой с Перейрой: «Верю, что со мной поступят правильно»

Уайт ответил Томпсону, который не получил денег за сорванный бой с Перейрой: «Нельзя просить $250 тысяч и сказать: «Я не буду драться»