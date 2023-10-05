Экс-боец UFC Брансон подписал контракт с PFL

Теги MMA PFL / WSOF Дерек Брансон Бокс/MMA/UFC

Дерек Брансон подписал контракт с PFL.

Об этом сообщил менеджер Али Абдель-Азиз.

«Дерек дебютирует уже в этом году. Он многое сделал для UFC, промоушен сильно помог ему. Но сейчас он сконцентрирован на титульной гонке в полутяжелом весе», – сказал Абдель-Азиз.

На счету 39-летнего Брансона 14 побед в UFC – всего в промоушене он провел 21 поединок.

Брансон – о Павловиче: «Сумасшедшая мощь и острый бокс. Бой с Сергеем – риск для Джонса»

Дерек Брансон про отмену пресс-конференции UFC 279: «Бойцы, перестаньте вести себя как идиоты»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий