Экс-боец UFC Брансон подписал контракт с PFL

Дерек Брансон подписал контракт с PFL.

Об этом сообщил менеджер .

«Дерек дебютирует уже в этом году. Он многое сделал для UFC, промоушен сильно помог ему. Но сейчас он сконцентрирован на титульной гонке в полутяжелом весе», – сказал Абдель-Азиз.

На счету 39-летнего Брансона 14 побед в UFC – всего в промоушене он провел 21 поединок.

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