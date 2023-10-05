Экс-боец UFC Брансон подписал контракт с PFL
Дерек Брансон подписал контракт с PFL.
Об этом сообщил менеджер Али Абдель-Азиз.
«Дерек дебютирует уже в этом году. Он многое сделал для UFC, промоушен сильно помог ему. Но сейчас он сконцентрирован на титульной гонке в полутяжелом весе», – сказал Абдель-Азиз.
На счету 39-летнего Брансона 14 побед в UFC – всего в промоушене он провел 21 поединок.
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