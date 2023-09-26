Брансон – о Павловиче: «Сумасшедшая мощь и острый бокс. Бой с Сергеем – риск для Джонса»

Теги UFC MMA Джон Джонс Сергей Павлович Дерек Брансон Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Дерек Брансон назвал Сергея Павловича серьезным претендентом на титул UFC.

«Этот парень – серьезный претендент, рекорд 18-1. Сумасшедшая мощь и острый бокс. Я не думаю, что мы увидим бой между ним и Джоном Джонсом.

На одной стороне риск, а на другой – награда. А Джонс, я думаю, хочет только громких афиш. В будущем я вижу титульный бой Сергея против Гана» – сказал бывший боец UFC Дерек Брансон.

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