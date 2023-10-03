Райан Гарсия 2 декабря проведет поединок с Оскаром Дуарте
Райан Гарсия проведет следующий бой против Оскара Даурте.
Поединок пройдет в Сан-Антонио, штат Техас. Об этом ESPN сообщил глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.
«Дуарте идет на серии из 11 досрочных побед. Этот парень – настоящий ударник, который заставит Гарсию драться», – сказал Де Ла Хойя.
В последний раз Гарсия (23-1) выходил на ринг в апреле, когда проиграл Джервонте Дэвису нокаутом.
Дуарте (26-1-1) в мае выиграл у Д’Анджело Кейса.
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