Райан Гарсия 2 декабря проведет поединок с Оскаром Дуарте

Райан Гарсия проведет следующий бой против Оскара Даурте.

Поединок пройдет в Сан-Антонио, штат Техас. Об этом сообщил глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.

«Дуарте идет на серии из 11 досрочных побед. Этот парень – настоящий ударник, который заставит Гарсию драться», – сказал Де Ла Хойя.

В последний раз (23-1) выходил на ринг в апреле, когда проиграл нокаутом.

Дуарте (26-1-1) в мае выиграл у Д’Анджело Кейса.

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