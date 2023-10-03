Райан Гарсия 2 декабря проведет поединок с Оскаром Дуарте

Теги бокс Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия проведет следующий бой против Оскара Даурте.

Поединок пройдет в Сан-Антонио, штат Техас. Об этом ESPN сообщил глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.

«Дуарте идет на серии из 11 досрочных побед. Этот парень – настоящий ударник, который заставит Гарсию драться», – сказал Де Ла Хойя.

В последний раз Гарсия (23-1) выходил на ринг в апреле, когда проиграл Джервонте Дэвису нокаутом.

Дуарте (26-1-1) в мае выиграл у Д’Анджело Кейса.

Гарсия ответил О’Мэлли: «Могу показать тебе разницу между нашими видами спорта»

Райан Гарсия опроверг слухи о бое с Пакьяо: «Как же я устал от этого»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семен Захаров
Надеюсь инста мальчик Гарсия ляжет во второй раз 😅
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий