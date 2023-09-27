Bellator 300: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь на 8 октября в Сан‑Диего, штат Калифорния, состоится турнир Bellator 300. В главном событии пройдет титульный поединок в легком весе между и Брентом Примусом.

Где и во сколько смотреть Bellator 300?

Турнир начнется в 02:00 по московскому времени. В прямом эфире Bellator 300 покажет сервис Showtime. На территории России официальной трансляции не будет.

Кард турнира:

Усман Нурмагомедов – Брент Примус;

Крис Сайборг – Кэт Зингано;

Райан Бейдер – Линтон Васселл;

Лиз Кармуш – Илима-Лей Макфарлейн.

На турнире Bellator 300 пройдут четыре титульных поединка

Усман Нурмагомедов поднялся на пятую позицию общего рейтинга Bellator