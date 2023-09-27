Bellator 300: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги Крис Сайборг Райан Бейдер Bellator Кэт Зингано Усман Нурмагомедов Bellator 300 Бокс/MMA/UFC

В ночь на 8 октября в Сан‑Диего, штат Калифорния, состоится турнир Bellator 300. В главном событии пройдет титульный поединок в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Брентом Примусом.

Где и во сколько смотреть Bellator 300?

Турнир начнется в 02:00 по московскому времени. В прямом эфире Bellator 300 покажет сервис Showtime. На территории России официальной трансляции не будет.

Кард турнира:

  • Усман Нурмагомедов – Брент Примус;
  • Крис Сайборг – Кэт Зингано;
  • Райан Бейдер – Линтон Васселл;
  • Лиз Кармуш – Илима-Лей Макфарлейн.

На турнире Bellator 300 пройдут четыре титульных поединка

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