Вечер бокса в Эр-Рияде, Фьюри – Нганну: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.
Где и во сколько смотреть вечер бокса в Эр-Рияде?
Турнир начнется в 19:00 по московскому времени. Легальной трансляции боев в России не будет. Турнир покажет сервис ESPN+.
Кард турнира:
- Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну;
- Фабио Уордли – Дэвид Аделейе;
- Джозеф Паркер – Саймон Кин;
- Мартин Баколе – Карлос Такам.
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