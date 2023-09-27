Вечер бокса в Эр-Рияде, Фьюри – Нганну: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

Где и во сколько смотреть вечер бокса в Эр-Рияде?

Турнир начнется в 19:00 по московскому времени. Легальной трансляции боев в России не будет. Турнир покажет сервис ESPN+.

Кард турнира:

  • Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну;
  • Фабио Уордли – Дэвид Аделейе;
  • Джозеф Паркер – Саймон Кин;
  • Мартин Баколе – Карлос Такам.

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