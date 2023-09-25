Харитонов – о поединке Емельяненко и Тайсона: «Дело в деньгах. Ничего спортивного в этом нет. Я бы тоже согласился, но бить Майка по-настоящему не стал бы»

Сергей Харитонов прокомментировал слухи о поединке между Емельяненко и Тайсоном.

«Есть ли «спорт» в поединке Федора Емельяненко и Майка Тайсона? Дело в деньгах. Ничего спортивного в этом нет. При всем уважении к Феде… Майку Тайсону сколько лет? 57? Если бы вызвал кого-то моложе, а тут бедолага Майк Тайсон.

Это всего лишь бабки. Если бы мне предложили, то сказал бы: «Давайте. Но не буду его бить по-настоящему». Даже если бы сказали бить по-настоящему, все равно бы не стал.

Аккуратно бы ходил, выиграл бы по очкам. Скажут, что Харитонов звезду поймал, но куда он денется в 57 лет? 57-летний человек не продышит столько. Единицы – как Джордж Форман – боксировали до 50. Но это единичные случаи, когда себя так держат в форме.

Молодой Тайсон разорвал бы меня в боксе как котенка. Он уважаемый человек, но сейчас – дед, который чудил, гулял, бухал. Я никого не обвиняю ни в чем. Нужно боксировать, зарабатывать. Легкие деньги для Федора», – заявил боец MMA Сергей Харитонов.

Емельяненко – слабый боксер с корявой техникой. Но в MMA этого хватало

Сергей Харитонов: «У Федора была легендарная карьера? Начало было сильное. Я не знаю… Не готов ответить с такой формулировкой»