Конор Макгрегор: «В декабре будет Чендлер. Потом бой с Гейджи за пояс BMF. После этого займемся трилогией против Диаза»

Теги UFC Нейт Диаз Майкл Чендлер Конор Макгрегор Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор анонсировал три боя в UFC.

«Следующий бой будет в декабре против Майкла Чендлера, а затем с Джастином Гейджи за пояс BMF. После этого мы займемся трилогией с Нейтом Диазом», – сказал экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

Последний раз Конор дрался в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде. Тогда он травмировал ногу.

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3 комментария

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Kloose _
Старичек, лучше вискарика бахнуть, ну какой драться.
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