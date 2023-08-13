Конор Макгрегор: «В декабре будет Чендлер. Потом бой с Гейджи за пояс BMF. После этого займемся трилогией против Диаза»
Конор Макгрегор анонсировал три боя в UFC.
«Следующий бой будет в декабре против Майкла Чендлера, а затем с Джастином Гейджи за пояс BMF. После этого мы займемся трилогией с Нейтом Диазом», – сказал экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.
Последний раз Конор дрался в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде. Тогда он травмировал ногу.
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