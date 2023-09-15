Хрюнов сообщил, что Дэнни Трехо участвует в организации боя Тактарова с избившими его мексиканцами

Теги Владимир Хрюнов Олег Тактаров Бокс/MMA/UFC

Дэнни Трехо ищет мексиканца для боя с Олегом Тактаровым по правилам ММА.

«У нас идут интенсивные переговоры с мексиканской группировкой о бое для Олега Тактарова. И в этих переговорах участвует Дэнни Трехо.

Нашли несколько человек, и среди них есть даже один боец ММА, который готов подраться с Олегом. Сейчас обсуждаем приезд Дэнни в Россию и организацию боя», – сказал Владимир Хрюнов.

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1 комментарий

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anshinckarenko@yandex.ru
Вы хоть сами читаете заголовки о чем пишете? Бездари
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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