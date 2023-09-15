Хрюнов сообщил, что Дэнни Трехо участвует в организации боя Тактарова с избившими его мексиканцами

Дэнни Трехо ищет мексиканца для боя с Олегом Тактаровым по правилам ММА.

«У нас идут интенсивные переговоры с мексиканской группировкой о бое для . И в этих переговорах участвует Дэнни Трехо.

Нашли несколько человек, и среди них есть даже один боец ММА, который готов подраться с Олегом. Сейчас обсуждаем приезд Дэнни в Россию и организацию боя», – сказал .

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