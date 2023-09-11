Джейк Пол выложил снимок, на котором судья US Open играет в Fantasy

Джейк Пол опубликовал в соцсетях кадр, на котором судья US Open делает ставки.

«Судья на US Open играет в Betr picks (фэнтези-игра на реальные деньги – примечание Sports.ru)», – написал в соцсетях блогер-боксер Джейк Пол.

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Джейк Пол – о промоушенах MMA: «Несправедливо платить бойцам менее 20% от дохода. Они ставят свою жизнь на кон, чтобы вы зарабатывали деньги»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS