Джейк Пол выложил снимок, на котором судья US Open играет в Fantasy

Теги US Open Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Джейк Пол опубликовал в соцсетях кадр, на котором судья US Open делает ставки.

«Судья на US Open играет в Betr picks (фэнтези-игра на реальные деньги – примечание Sports.ru)», – написал в соцсетях блогер-боксер Джейк Пол.

 

Джейк Пол признался, что он поляк. Он прилетел в Польшу на поединок Усика и Дюбуа

Джейк Пол – о промоушенах MMA: «Несправедливо платить бойцам менее 20% от дохода. Они ставят свою жизнь на кон, чтобы вы зарабатывали деньги»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS

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1 комментарий

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хОКкейный батя
это дроп
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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