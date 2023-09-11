Медведев о том, жалеет ли он, что упустил второй сет в матче с Джоковичем: «Конечно, жалею. Должен был выигрывать»

Даниил Медведев рассказал, как долго будет переживать поражение от Новака Джоковича в финале US Open.

У него спросили, жалеет ли он, что не выиграл второй сет. Россиянин упустил сетбол на приеме при счете 6:5.

– Конечно, жалею. Должен был выигрывать. Должен был выигрывать, но иногда в теннисе не все так просто. Нужно было играть обводящим по линии, а не кроссом, но у меня было два варианта, и я выбрал неправильный.

В целом да, второй сет у меня получился лучше всего. Поэтому неудивительно, что все так сложилось – в первом и третьем сетах он был лучше, так что особо нечего сказать. Но если бы я выиграл второй сет, игра могла бы сложиться по-другому.

Не знаю, буду ли я это анализировать. Опять же, когда мы сыграем в следующий раз, все будет по-другому. Я даже не уверен, что здесь есть что анализировать.

Да, такова жизнь и теннис. В следующий раз постараюсь сыграть лучше.

– Когда вы видели Новака задыхающимся и шатающимся после розыгрышей во втором сете, думали ли вы, что смогли сбить его с толку? Или зная Новака, вы понимали, что это ничего не значит?

– И то, и другое, потому что он правда устал. Он ошибался в конце некоторых длинных розыгрышей.

При этом, как вы говорите, это Новак. Несмотря ни на что, он борется. Примерно то же самое было в матче с Рублевым – мы еле держались, но розыгрыши были невероятные. Так что это примерно одно и то же.

Именно поэтому мне очень жаль, что я не выиграл второй сет, потому что я чувствовал, что в каком-то смысле начал доминировать.

Просто надо сыграть лучше. На приеме я был довольно упрямым. Наверное, мне следовало изменить позицию, но у меня было ощущение, что все в какой-то момент сработает. Но принимал я хуже, чем в матче с Карлосом. Когда сет закончился, я подумал: да, я был слишком упрям, нужно было поступить по-другому.

Но, знаете, опять же, таков теннис. Сыграй я бэкхендом по линии, а не кроссом, сет был бы окончен. Иногда это тяжело.

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