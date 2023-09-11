Медведев о том, жалеет ли он, что упустил второй сет в матче с Джоковичем: «Конечно, жалею. Должен был выигрывать»

Теги Новак Джокович US Open ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал, как долго будет переживать поражение от Новака Джоковича в финале US Open.

У него спросили, жалеет ли он, что не выиграл второй сет. Россиянин упустил сетбол на приеме при счете 6:5.

– Конечно, жалею. Должен был выигрывать. Должен был выигрывать, но иногда в теннисе не все так просто. Нужно было играть обводящим по линии, а не кроссом, но у меня было два варианта, и я выбрал неправильный.

В целом да, второй сет у меня получился лучше всего. Поэтому неудивительно, что все так сложилось – в первом и третьем сетах он был лучше, так что особо нечего сказать. Но если бы я выиграл второй сет, игра могла бы сложиться по-другому.

Не знаю, буду ли я это анализировать. Опять же, когда мы сыграем в следующий раз, все будет по-другому. Я даже не уверен, что здесь есть что анализировать.

Да, такова жизнь и теннис. В следующий раз постараюсь сыграть лучше.

– Когда вы видели Новака задыхающимся и шатающимся после розыгрышей во втором сете, думали ли вы, что смогли сбить его с толку? Или зная Новака, вы понимали, что это ничего не значит?

– И то, и другое, потому что он правда устал. Он ошибался в конце некоторых длинных розыгрышей.

При этом, как вы говорите, это Новак. Несмотря ни на что, он борется. Примерно то же самое было в матче с Рублевым – мы еле держались, но розыгрыши были невероятные. Так что это примерно одно и то же.

Именно поэтому мне очень жаль, что я не выиграл второй сет, потому что я чувствовал, что в каком-то смысле начал доминировать.

Просто надо сыграть лучше. На приеме я был довольно упрямым. Наверное, мне следовало изменить позицию, но у меня было ощущение, что все в какой-то момент сработает. Но принимал я хуже, чем в матче с Карлосом. Когда сет закончился, я подумал: да, я был слишком упрям, нужно было поступить по-другому.

Но, знаете, опять же, таков теннис. Сыграй я бэкхендом по линии, а не кроссом, сет был бы окончен. Иногда это тяжело.

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17 комментариев

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Bartez1986
что за дебильный вопрос? или Медвед должен был сказать "не, не жалею, мне по фиг"?
+20
-2
+18
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mr_ h2o
Ключевой розыгрыш матча. Новак рискнул и угадал. Думаю психологически все решилось в тот момент
+13
0
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Jedef
Второй сет - произведение искусства. Кто-то должен был проиграть. Блин, почти два часа один сет. Там Серена в финале AO и то быстрее обыгрывала Шарапову. А в третьем сете они уже вдвоём бегали на полускоростях усталые
+8
-1
+7
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S.Graf
Блестящее интервью, браво Даня!
Чётко разложил по полочкам (что было, что есть, и чем сердце успокоится))
Однозначный и недвусмысленный ответ всем нолефап, которым везде мерещится троллинг.
+9
-4
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Оскар Муравьёв
Джокович это билл Расселл... Вроде и стар вроде и шансы есть.. Но он мистер клатч.. В ключевые моменты берёт свое.. С такой беззубой молодежье будет и в 40 выносить всех
+5
-1
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Grads
Это спорт, многое определяет не только мастерство, но и физика, и психологическая устойчивость. Вон Карлос тоже должен был выигрывать первый сет, но не получилось, похоже его физика подвела, отсюда и неуверенность, и неверные решения.
+4
0
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S.Graf
Ответ Leo Bonart
Самое забавное, что Ноле и Даня очень высокого мнения друг о друге, чего никогда не скрывают Но любители поискать какашек все равно находятся
По себе судят эти любители набросов.
+6
-3
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as009595@icloud.com
Прям зеркальные два сета ао 22, второй сет должен был выиграть Рафа, подавал на сет но упустил и проиграл на тай брейке, хотя большую часть второго сета ввел и в третьем сете при счете 3-3 на подачи Рафы было 0-40, так что Рафа все перевернул, в этом и отличие бигов, так что если бы Даня выиграл второй сет, не думаю что изменилось бы что то, стоять на пять метров от задней линии и при этом играть через центр худшая тактика
+4
-2
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Пинающий Достоинства
Эххх, есть тут на сайте гифка этого розыгрыша…действительно даже корявый бекхэнд к линии окончил бы сет….Джок на середину ушёл….и угадал
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Hardy
за второй сет очень обидно, конечно...
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billy_pilgrim
Обиднейший момент, а ведь матч мог повернуться в другую сторону. Не скажу к победе Даниила, этого не знает никто, но что-то эпичное могло получиться. В любом случае, отличный турнир и в целом сезон для Медди.
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Матвей Суицидин
адекватная самооценка, все по полочкам. остается только сожалеть, что 2 сет не выиграл, все могло бы сложиться по другому. этот финал заслуживал 5 Сетов, но никак не трех.
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ProLL
Ответ mr_ h2o
Ключевой розыгрыш матча. Новак рискнул и угадал. Думаю психологически все решилось в тот момент
Не ключевой, дальше все же был тай-брейк, выиграй его Медведев и никто бы этот нереализованный сетбол при 6-5 не вспоминал, на тб было 5-4, отличный момент, чтобы поддавить соперника, но Медведев провёл розыгрыш очень пассивно, надеясь на ошибку Джоковича, а тот, в отличие от тб 2 сета на Уиме, не ошибся. А сам Медведев на сетболе ошибся в простой ситуации, вот это и был ключевой розыгрыш. Дальше, думаю, Даниил уже не очень верил в себя, учитывая его статистику пятисетовых матчей, уйти с 0-2 в матче против Джоковича, да ещё и в финале ТБШ - это из области фантастики.
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Leo Bonart
Ответ S.Graf
Блестящее интервью, браво Даня! Чётко разложил по полочкам (что было, что есть, и чем сердце успокоится)) Однозначный и недвусмысленный ответ всем нолефап, которым везде мерещится троллинг.
Самое забавное, что Ноле и Даня очень высокого мнения друг о друге, чего никогда не скрывают
Но любители поискать какашек все равно находятся
+5
-4
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murzzzzzilka
Вопрос глупый, но Даниил даже здесь честно все рассказал…
К нему, как к спортсмену, можно относиться по-разному, но не уважать его искренность и умение оставаться самим собой, не пытаясь понравиться всем - невозможно.
+5
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igor nn
Ответ Bartez1986
что за дебильный вопрос? или Медвед должен был сказать "не, не жалею, мне по фиг"?
да типа."не чувак не жалею..я раздолбай просто"))
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