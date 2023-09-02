Джейк Пол – о промоушенах MMA: «Несправедливо платить бойцам менее 20% от дохода. Они ставят свою жизнь на кон, чтобы вы зарабатывали деньги»
Блогер Джейк Пол недоволен уровнем гонораров бойцов MMA.
«Несправедливо платить бойцам менее 20% от дохода промоушена, полностью контролируя их активность, будто они обычные сотрудники. Бойцы – это интеллектуальную собственность, платите им или отпускайте. Они ставят свою жизнь на кон, чтобы вы зарабатывали деньги. Большой бизнес...» – написал в соцсетях блогер Джейк Пол.
Напомним, что в четверг наблюдалось сильное падение акций WWE и UFC. Вероятно, это связано с крупными инвестициями Саудовской Аравии в PFL.
Джейк Пол: «Уайт зарабатывает на футболках в честь поединка Маска и Цукерберга. Было бы неплохо пустить часть выручки на пенсионный фонд для бойцов»
Джейк Пол ответил Дане Уайту: «Позаботься о кошельке Томпсона, которого ты пытался заставить драться с тем, кто не сделал вес»
UFC это машина, которая главный промоушен мира не из-за бойцов, а из-за сплоченной команды, где каждый профи своего дела. Только у них лучшие операторы, технический персонал, ивент-менеджеры, контент-менеджеры, департаменты планирования, юридический отдел, страховой отдел...Это очень много людей, и всем им нужно заплатить за работу.
UFC это грандиозный праздничный торт с которого выпрыгивает стриптизерша. Стриптизерша - это бойцы, да она гвоздь программы, но торт ведь кто-то приготовил, оформил, это тоже важная часть события, без них бы ничего не было.