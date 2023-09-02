Джейк Пол – о промоушенах MMA: «Несправедливо платить бойцам менее 20% от дохода. Они ставят свою жизнь на кон, чтобы вы зарабатывали деньги»

Теги UFC MMA PFL / WSOF Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Блогер Джейк Пол недоволен уровнем гонораров бойцов MMA.

«Несправедливо платить бойцам менее 20% от дохода промоушена, полностью контролируя их активность, будто они обычные сотрудники. Бойцы – это интеллектуальную собственность, платите им или отпускайте. Они ставят свою жизнь на кон, чтобы вы зарабатывали деньги. Большой бизнес...» – написал в соцсетях блогер Джейк Пол.

Напомним, что в четверг наблюдалось сильное падение акций WWE и UFC. Вероятно, это связано с крупными инвестициями Саудовской Аравии в PFL.

Джейк Пол: «Уайт зарабатывает на футболках в честь поединка Маска и Цукерберга. Было бы неплохо пустить часть выручки на пенсионный фонд для бойцов»

Джейк Пол ответил Дане Уайту: «Позаботься о кошельке Томпсона, которого ты пытался заставить драться с тем, кто не сделал вес»

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9 комментариев

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il buono
Ответ rude.
Бойцы могут пойти поискать другие источники дохода соответствующие их навыкам и образованию. То есть, парковать тележки в Walmart, или развозить посылки в Ups. И это еще ведь хорошие варианты. Но будут ли они там зарабатывать больше чем в UFC, большой вопрос. UFC это машина, которая главный промоушен мира не из-за бойцов, а из-за сплоченной команды, где каждый профи своего дела. Только у них лучшие операторы, технический персонал, ивент-менеджеры, контент-менеджеры, департаменты планирования, юридический отдел, страховой отдел...Это очень много людей, и всем им нужно заплатить за работу. UFC это грандиозный праздничный торт с которого выпрыгивает стриптизерша. Стриптизерша - это бойцы, да она гвоздь программы, но торт ведь кто-то приготовил, оформил, это тоже важная часть события, без них бы ничего не было.
Без стриптизерши в торте шоу не будет. Просто торт есть никто станет. В других спортивных лигах тоже отличные операторы, режиссеры и т.д. но распределение доходов другое. ЮФС по факту использует свое монопольное положение, чтобы недоплачивать. PFL, Bellator и остальные слабо конкурируют
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Илья Абакшин
Ответ <~Inter~>
UFC держит своих бойцов. Они не могут драться в других промоушенах пока не проведут n-ое количество боёв в организации
везде контракты есть на n-ое количество боев))
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il buono
Ответ rude.
Бойцы могут пойти поискать другие источники дохода соответствующие их навыкам и образованию. То есть, парковать тележки в Walmart, или развозить посылки в Ups. И это еще ведь хорошие варианты. Но будут ли они там зарабатывать больше чем в UFC, большой вопрос. UFC это машина, которая главный промоушен мира не из-за бойцов, а из-за сплоченной команды, где каждый профи своего дела. Только у них лучшие операторы, технический персонал, ивент-менеджеры, контент-менеджеры, департаменты планирования, юридический отдел, страховой отдел...Это очень много людей, и всем им нужно заплатить за работу. UFC это грандиозный праздничный торт с которого выпрыгивает стриптизерша. Стриптизерша - это бойцы, да она гвоздь программы, но торт ведь кто-то приготовил, оформил, это тоже важная часть события, без них бы ничего не было.
Кроме того, бойцов лишили большое заработка, когда запретили выходить в шортах производителей, своих спонсоров
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Артем
бойцов никто не держит, не подписываешь контракт и не дерешься, какие проблемы?
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rude.
Бойцы могут пойти поискать другие источники дохода соответствующие их навыкам и образованию. То есть, парковать тележки в Walmart, или развозить посылки в Ups. И это еще ведь хорошие варианты. Но будут ли они там зарабатывать больше чем в UFC, большой вопрос.
UFC это машина, которая главный промоушен мира не из-за бойцов, а из-за сплоченной команды, где каждый профи своего дела. Только у них лучшие операторы, технический персонал, ивент-менеджеры, контент-менеджеры, департаменты планирования, юридический отдел, страховой отдел...Это очень много людей, и всем им нужно заплатить за работу.
UFC это грандиозный праздничный торт с которого выпрыгивает стриптизерша. Стриптизерша - это бойцы, да она гвоздь программы, но торт ведь кто-то приготовил, оформил, это тоже важная часть события, без них бы ничего не было.
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Темирлан Абильдаев
Всегда поражался тому, как на спортсе под подобными новостями все кидаются защищать не бойцов, а промоушены фразами типа "никто не заставляет", "Уайт молодец" и т.д. Как будто все тут в большинстве не такие же наемные работники и люди на зарплате, а акулы бизнеса, топящие за своих. Неудивительно, что об людей в стране вытирают ноги, ведь те не в состоянии даже на словах проявлять солидарность
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<~Inter~>
Ответ Артем
бойцов никто не держит, не подписываешь контракт и не дерешься, какие проблемы?
UFC держит своих бойцов. Они не могут драться в других промоушенах пока не проведут n-ое количество боёв в организации
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mario-romario
Ответ Артем
бойцов никто не держит, не подписываешь контракт и не дерешься, какие проблемы?
Дикий капитализм какой то
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Артем
Ответ <~Inter~>
UFC держит своих бойцов. Они не могут драться в других промоушенах пока не проведут n-ое количество боёв в организации
а когда они подписывали контракт они об этом не знали?
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