Джейк Пол – о промоушенах MMA: «Несправедливо платить бойцам менее 20% от дохода. Они ставят свою жизнь на кон, чтобы вы зарабатывали деньги»

Блогер Джейк Пол недоволен уровнем гонораров бойцов MMA.

«Несправедливо платить бойцам менее 20% от дохода промоушена, полностью контролируя их активность, будто они обычные сотрудники. Бойцы – это интеллектуальную собственность, платите им или отпускайте. Они ставят свою жизнь на кон, чтобы вы зарабатывали деньги. Большой бизнес...» – написал в соцсетях блогер Джейк Пол.

Напомним, что в четверг наблюдалось сильное падение акций WWE и UFC. Вероятно, это связано с крупными инвестициями Саудовской Аравии в PFL.

Джейк Пол: «Уайт зарабатывает на футболках в честь поединка Маска и Цукерберга. Было бы неплохо пустить часть выручки на пенсионный фонд для бойцов»

Джейк Пол ответил Дане Уайту: «Позаботься о кошельке Томпсона, которого ты пытался заставить драться с тем, кто не сделал вес»