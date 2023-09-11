Артем Резников о победе Волкова: «У него чемпионские перспективы»

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников прокомментировал итоги боя Александра Волкова с Таем Туивасой:

«Видно, что Волков продолжает расти как боец. У него есть чемпионские перспективы. Ему 34 года. Он все еще молодой для тяжеловеса. Многие из них раскрываются после 35 лет. Уверен, что Саша еще наберет и, конечно, он будет претендовать на пояс. Считаю, что лучшим вариантом для следующего боя Волкова был бы Сирил Ган. Сейчас Саня может бороть француза. Нет сомнений. Гана борол даже Фрэнсис Нганну, у которого борьбы нет»

10 сентября в со-главном событии турнира UFC 293 в Сиднее (Австралия) российский тяжеловес Александр Волков победил удушением Иезекииля во втором раунде австралийца Тая Туивасу и одержал в октагоне третью победу подряд.

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