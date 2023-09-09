UFC 293: Адесанья против Стрикленда, Волков подерется с Туивасой
В Сиднее (Австралия) в ночь на 10 сентября состоится турнир UFC 293.
В главном событии пройдет титульный бой в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом.
Кард турнира.
Исраэль Адесанья (24-2) – Шон Стрикленд (27-5);
Тай Туиваса (15-5) – Александр Волков (36-10);
Манел Капе (18-6) – Фелипе Дос Сантос (дебют);
Джастин Тафа (6-3) – Остин Лейн (12-3);
Тайсон Педро (9-4) – Антон Туркаль (8-2).
Прямую трансляцию проведут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало основного карда в 05:00 по московскому времени.
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