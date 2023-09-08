Дос Сантос и Вердум провели битву взглядов перед боем в промоушене Масвидаля

В ночь на 9 сентября в Джексонвилле (Флорида) пройдет турнир промоушена Gamebread Bareknuckle, в главном событии которого состоится поединок на голых кулаках по правилам ММА в тяжелом весе между бывшими бойцами UFC Джуниором Дос Сантосом и .

Напомним, в 2008 году Вердум и Дос Сантос дрались в UFC, тогда техническим нокаутом победил Джуниор.

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