Дос Сантос и Вердум провели битву взглядов перед боем в промоушене Масвидаля

Теги UFC Фабрисио Вердум тяжелый вес (MMA) Джуниор Дос Сантос Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

В ночь на 9 сентября в Джексонвилле (Флорида) пройдет турнир промоушена Gamebread Bareknuckle, в главном событии которого состоится поединок на голых кулаках по правилам ММА в тяжелом весе между бывшими бойцами UFC Джуниором Дос Сантосом и Фабрисио Вердумом.

Напомним, в 2008 году Вердум и Дос Сантос дрались в UFC, тогда техническим нокаутом победил Джуниор.

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2 комментария

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Дмитрий Медведев
Ого! Деды с помощью бразильских хим-заводов возвращают нас в 2008 год. Джуни прям в той же форме, что и в праймовые годы в UFC.
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Большое сердце Неймара
сторички титаны ЮФС снова в строю. отлично выглядят
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