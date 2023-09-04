Соннен провес опрос на будущего соперника О’Мэлли. Шон отреагировал: «Думал, что Сехудо менее популярен»

Шон О’Мэлли отреагировал на выбор фанатами своего нового соперника.

Экс-боец UFC Чейл Соннен провел опрос в соцсетях, предложив фанатам выбрать будущего соперника Шона О’Мэлли.

С большим отрывом победил Марлон Вера, набравший 51% голосов. На второй позиций Мераб Двалишвили – 24%. Третьим стал Алджамейн Стерлинг, заработавший 14% голосов. А на последнем месте оказался Генри Сехудо, которого выбрали лишь 12% человек.

Шон О’Мэлли отреагировал на результаты: «Ух ты, мне нужно извиниться перед Генри Сехудо. На самом деле он намного популярнее, чем я думал».

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