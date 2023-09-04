Соннен провес опрос на будущего соперника О’Мэлли. Шон отреагировал: «Думал, что Сехудо менее популярен»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Чейл Соннен Шон О'Мэлли Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли отреагировал на выбор фанатами своего нового соперника.

Экс-боец UFC Чейл Соннен провел опрос в соцсетях, предложив фанатам выбрать будущего соперника Шона О’Мэлли.

С большим отрывом победил Марлон Вера, набравший 51% голосов. На второй позиций Мераб Двалишвили – 24%. Третьим стал Алджамейн Стерлинг, заработавший 14% голосов. А на последнем месте оказался Генри Сехудо, которого выбрали лишь 12% человек.

Шон О’Мэлли отреагировал на результаты: «Ух ты, мне нужно извиниться перед Генри Сехудо. На самом деле он намного популярнее, чем я думал».

Марлон Вера: «Стерлинг должен был послать UFC после победы над Сехудо. Лучше было драться в декабре»

Вера раскритиковал Яна и Сехудо за желание подраться с О’Мэлли: «Гребанные киски»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий