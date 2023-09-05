Спивак впервые после боя с Ганом обратился к фанатам

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Спивак Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Сергей Спивак обратился к подписчикам после поражения от Сирила Гана.

«Безвыходным мы называем положение, выход из которого нам не нравится», – написал в соцсетях тяжеловес UFC Сергей Спивак.

Напомним, 2 сентября в Париже Спивак проиграл техническим нокаутом Сирилу Гану.

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4 комментария

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Люблю Марго Робби
Ну тут даже Стетхэм ###ел))
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leppyanen
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Мяти
Ауфь
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Михаил Кобяков
Кличко записывает
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