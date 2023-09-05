Спивак впервые после боя с Ганом обратился к фанатам

Сергей Спивак обратился к подписчикам после поражения от Сирила Гана.

«Безвыходным мы называем положение, выход из которого нам не нравится», – написал в соцсетях тяжеловес UFC Сергей Спивак.

Напомним, 2 сентября в Париже Спивак проиграл техническим нокаутом .

Мохнаткина поддержала Спивака после проигрыша Гану: «Любимый, я с тобой до конца»

Алексей Олейник: «Ощущение, что Спивак просто сдох в поединке с Ганом. Он просто стоял»