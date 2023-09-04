Алексей Олейник: «Ощущение, что Спивак просто сдох в поединке с Ганом. Он просто стоял»

Теги UFC MMA Алексей Олейник Сергей Спивак Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Алексей Олейник оценил выступление Сергея Спивака в поединке с Сирилом Ганом.

«Честно говоря, я не понял… Такое ощущение, что Спивак подвыдохся, как говорится, просто сдох. Просто стоял, переходил в глухую защиту, работал в основном вторым номером. Хотя он и давил на Гана, шел на него, но при этом не бил.

Сирил Ган в последние три минуты поединка расслабился и полностью осмелел. Он работал очень свободно и расслабленно, а до этого был очень собранным. Почему так произошло – знает только Сергей. Но со стороны казалось, что это просто физо и функционалка. Сергей просто выдохнулся и не мог ничего сделать. Мы болели за Сергея, но результат, к сожалению, вот такой, – заявил экс-боец UFC Алексей Олейник.

Напомним, что Сирил Ган нокаутировал Сергея Спивака в главном поединке турнира UFC Fight Night, состоявшемся 2 сентября в Париже.

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12 комментариев

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Игорь Пичугин
Дедушка Алексей, вы бы лучше рассказали что с вами произошло с Оли Томпсоном.
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AVKU
Ответ DimaPSH
да что все заладили, сдох , сдох , стоял, отработал грушей... все просто - стиль и техника Гана просто космические, если соперник чуть меньше классом , то просто непонятно, что делать против такого технаря, при любой атака получаешь мощную контратаку и уже боишься атаковать в следующий раз, поэтому и сворачиваются калачиком... примерно тоже самое было в бою с Волковым, первый отрезок еще пытался атаковать, а дальше как будто специально стоял. но опять же это стиль Гана...
Сравнение с Волковым вполне подходит. Он ударник высокого класса, но с Ганом выглядел откровенно плохо. Спивак это даже не Волков. Шанс был только в борьбе, но не получилось.
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dreamstep
Спивак перед боем говорил что не смотрит бои соперника, не подстраивается. Довыёживался.
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Игорь Пичугин
Ответ Александр Степанов
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Так уж сразу в депутаты бы шёл, там с отбитой башкой востребованы.
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DimaPSH
да что все заладили, сдох , сдох , стоял, отработал грушей... все просто - стиль и техника Гана просто космические, если соперник чуть меньше классом , то просто непонятно, что делать против такого технаря, при любой атака получаешь мощную контратаку и уже боишься атаковать в следующий раз, поэтому и сворачиваются калачиком... примерно тоже самое было в бою с Волковым, первый отрезок еще пытался атаковать, а дальше как будто специально стоял. но опять же это стиль Гана...
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Мага осторожный
Просто Спивак мешок
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Александр Александров
Ответ DimaPSH
да что все заладили, сдох , сдох , стоял, отработал грушей... все просто - стиль и техника Гана просто космические, если соперник чуть меньше классом , то просто непонятно, что делать против такого технаря, при любой атака получаешь мощную контратаку и уже боишься атаковать в следующий раз, поэтому и сворачиваются калачиком... примерно тоже самое было в бою с Волковым, первый отрезок еще пытался атаковать, а дальше как будто специально стоял. но опять же это стиль Гана...
кстати когда волков давил на гана и пытался работать первым номером, у него что-то да и получалось, если бы продолжил делать так, может и был бы результат. а он начал стоять и все, а ган из таких бойцов на которых давить надо, ему нельзя давать пространство. но говорить конечно легко, мне, как обывателю
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Ват-сон
весосгонка тяжелая была)
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SGambler
Ответ SGambler
Если Спивак мешок, то как назвать тех кого он победил, супермешками? Известные из них это сам Олейник, Льюис и Туиваса.
Обиженные как всегда обиделись. Это ведь те же самые победой Павловича над которыми они так гордятся😂Диссонанс
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