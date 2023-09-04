Алексей Олейник: «Ощущение, что Спивак просто сдох в поединке с Ганом. Он просто стоял»

Алексей Олейник оценил выступление Сергея Спивака в поединке с Сирилом Ганом.

«Честно говоря, я не понял… Такое ощущение, что Спивак подвыдохся, как говорится, просто сдох. Просто стоял, переходил в глухую защиту, работал в основном вторым номером. Хотя он и давил на Гана, шел на него, но при этом не бил.

Сирил Ган в последние три минуты поединка расслабился и полностью осмелел. Он работал очень свободно и расслабленно, а до этого был очень собранным. Почему так произошло – знает только Сергей. Но со стороны казалось, что это просто физо и функционалка. Сергей просто выдохнулся и не мог ничего сделать. Мы болели за Сергея, но результат, к сожалению, вот такой, – заявил экс-боец UFC Алексей Олейник.

Напомним, что Сирил Ган нокаутировал Сергея Спивака в главном поединке турнира UFC Fight Night, состоявшемся 2 сентября в Париже.

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