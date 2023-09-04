Бой Канело – Чарло, подробности, где смотреть, во сколько начало

Теги Сауль Альварес бокс Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

В ночь на 1 октября в Лас-Вегасе в главном событии вечера бокса пройдет бой между абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом и абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло.

В мае-2023 Альварес победил Джона Райдера. Чарло в мае-2022 в реванше победил Брайана Кастаньо и завоевал чемпионские пояса.

В России не будет официальной трансляции – турнир покажут на платформе DAZN. Начало – 04:00 по мск.

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