Алджамейн Стерлинг: «Мне нужен немедленный реванш с О’Мэлли»
Алджамейн Стерлинг заявил, что хочет получить немедленный реванш с Шоном О’Мэлли.
«Мне нужен немедленный матч-реванш с О’Мэлли. Я не хочу драться в декабре. Тогда я лучше откажусь от боя. Придется перенести поединок на январь или февраль.
Если же реванша не будет, то следующим в очереди считаю Мераба Двалишвили. Это главный претендент. Я не думаю, что какой-либо другой поединок соберет больший интерес. Посмотрим, что решат в UFC, но я думаю, что это самый логичный поединок.
Я в подвешенном состоянии. Может быть, я проведу еще один или два боя здесь, а затем пойду в категорию выше 145. А возможно сразу уйду в легкий вес», – заявил экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.
Напомним, что 20 августа Шон О’Мэлли нокаутировал Алджамейна Стерлинга во втором раунде и стал новым чемпионом UFC.
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