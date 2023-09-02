Алджамейн Стерлинг: «Мне нужен немедленный реванш с О’Мэлли»

Алджамейн Стерлинг заявил, что хочет получить немедленный реванш с Шоном О’Мэлли.

«Мне нужен немедленный матч-реванш с О’Мэлли. Я не хочу драться в декабре. Тогда я лучше откажусь от боя. Придется перенести поединок на январь или февраль.

Если же реванша не будет, то следующим в очереди считаю Мераба Двалишвили. Это главный претендент. Я не думаю, что какой-либо другой поединок соберет больший интерес. Посмотрим, что решат в UFC, но я думаю, что это самый логичный поединок.

Я в подвешенном состоянии. Может быть, я проведу еще один или два боя здесь, а затем пойду в категорию выше 145. А возможно сразу уйду в легкий вес», – заявил экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

Напомним, что 20 августа Шон О’Мэлли нокаутировал Алджамейна Стерлинга во втором раунде и стал новым чемпионом UFC.

Уайт раскритиковал Двалишвили за нежелание переходить дорогу Стерлингу в титульной гонке: «Если не хочешь быть лучшим, то тебе надо уйти»

Двалишвили ответил Уайту: «А в чем проблема? Вопрос решен – за пояс дерусь либо я, либо Стерлинг»