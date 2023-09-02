Алджамейн Стерлинг: «Мне нужен немедленный реванш с О’Мэлли»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг заявил, что хочет получить немедленный реванш с Шоном О’Мэлли.

«Мне нужен немедленный матч-реванш с О’Мэлли. Я не хочу драться в декабре. Тогда я лучше откажусь от боя. Придется перенести поединок на январь или февраль.

Если же реванша не будет, то следующим в очереди считаю Мераба Двалишвили. Это главный претендент. Я не думаю, что какой-либо другой поединок соберет больший интерес. Посмотрим, что решат в UFC, но я думаю, что это самый логичный поединок.

Я в подвешенном состоянии. Может быть, я проведу еще один или два боя здесь, а затем пойду в категорию выше 145. А возможно сразу уйду в легкий вес», – заявил экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

Напомним, что 20 августа Шон О’Мэлли нокаутировал Алджамейна Стерлинга во втором раунде и стал новым чемпионом UFC.

Уайт раскритиковал Двалишвили за нежелание переходить дорогу Стерлингу в титульной гонке: «Если не хочешь быть лучшим, то тебе надо уйти»

Двалишвили ответил Уайту: «А в чем проблема? Вопрос решен – за пояс дерусь либо я, либо Стерлинг»

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10 комментариев

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Maxtraxer911
Никаким образом не заслужил.
Доминирующим чемпионом не был, победы над Яном и Сехудо на тоненького, так что лучше встать в очередь
+22
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Бониффаций
Ответ oka79410
человек провел несколько уверенных защит титула и всего одно поражение от сахарка превратило его в твоих глазах середняка
Каких уверенных защит? Я говорю про дивизион выше. Чистая математика. Посмотри на возраст, антропометрию и рекорд Алджо, а потом сравни всё это с топами в 145. У него там и в топ-15 будут огромные проблемы, ну а с Волкановски встречаться вообще опасно для жизни.
+9
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+9
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Бониффаций
Стерлингу нечего делать в 145, все из топ-10 способны его удосрочить.
+5
0
+5
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Сергей Топильский
сиди уже... доминирующий отдыхай
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-1
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Мистер Биспинг
По совести - все правильно. Но что-то подсказывает, что лысый даст Шону Чито.

Инвесторы организации - оценят, фанаты спорта - вряд ли.
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Alex K
не думаю, что Стерлинг ещё когда-то получит титульный бой.
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ст48
Ответ oka79410
человек провел несколько уверенных защит титула и всего одно поражение от сахарка превратило его в твоих глазах середняка
А ничего что он оскара получил за бой с Яном?
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Иса Умаров
Ответ Maxtraxer911
Никаким образом не заслужил. Доминирующим чемпионом не был, победы над Яном и Сехудо на тоненького, так что лучше встать в очередь
и самое главное что улетел в нокаут в 2 раунде, как тряпка. шон показал его уровень
+2
-2
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