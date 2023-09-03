Гарбрандт – о бое с Туменовым: «Уважаю Биберта, надеюсь, мы подеремся»

Теги UFC Коди Гарбрандт ACA Бокс/MMA/UFC

Коди Гарбрандт заявил о готовности подраться с Бибертом Туменовым.

«Поездка в Краснодар получилась очень длинной. Отвечая на вопрос о нашей потенциальной встрече с Туменовым, я уважаю этого бойца. Надеюсь, что наш бой состоится», – сказал бывший чемпион UFC Коди Гарбрандт, который секундировал оппонента Туменова Лэнса Палмера в поединке на ACA 162.

Коди Гарбрандт устроил потасовку с бойцом АСА в Краснодаре (Александр Лютиков)

Биберт Туменов нокаутировал Лэнса Палмера на ACA 162

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4 комментария

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Andrey Ivanov
Еще пару сорванных боев от Коди или разменов и бой в Аса точно состоится.может даже 3)
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dreamstep
Всё в руках Коди, точнее в челюсти. Пару раз бездумно проиграть нокаутом, и привет АСА )
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Ratmir90
Лучше Коди не надеяться на этот бой, так как Биберт ему голову снесет, в данном случае челюсть. Тут нет не уважения к Коди как к спортсмену или человеку, просто Биберт реально машина для выноса соперников. Биберту только топовый борец сможет доставить проблемы, а в ударке мало кто
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realsila
Ответ Ratmir90
Лучше Коди не надеяться на этот бой, так как Биберт ему голову снесет, в данном случае челюсть. Тут нет не уважения к Коди как к спортсмену или человеку, просто Биберт реально машина для выноса соперников. Биберту только топовый борец сможет доставить проблемы, а в ударке мало кто
Ты перепутал наверно путаешь, это энштейну нету конкурентов в стойке, а биберт середняк
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