Гарбрандт – о бое с Туменовым: «Уважаю Биберта, надеюсь, мы подеремся»

Коди Гарбрандт заявил о готовности подраться с Бибертом Туменовым.

«Поездка в Краснодар получилась очень длинной. Отвечая на вопрос о нашей потенциальной встрече с Туменовым, я уважаю этого бойца. Надеюсь, что наш бой состоится», – сказал бывший чемпион UFC Коди Гарбрандт, который секундировал оппонента Туменова Лэнса Палмера в поединке на ACA 162.

Коди Гарбрандт устроил потасовку с бойцом АСА в Краснодаре (Александр Лютиков)

Биберт Туменов нокаутировал Лэнса Палмера на ACA 162