Гарбрандт – о бое с Туменовым: «Уважаю Биберта, надеюсь, мы подеремся»
Коди Гарбрандт заявил о готовности подраться с Бибертом Туменовым.
«Поездка в Краснодар получилась очень длинной. Отвечая на вопрос о нашей потенциальной встрече с Туменовым, я уважаю этого бойца. Надеюсь, что наш бой состоится», – сказал бывший чемпион UFC Коди Гарбрандт, который секундировал оппонента Туменова Лэнса Палмера в поединке на ACA 162.
Коди Гарбрандт устроил потасовку с бойцом АСА в Краснодаре (Александр Лютиков)
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