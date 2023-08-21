Вице-президент лиги ACA: «О’Мэлли недолго будет чемпионом. Есть ряд бойцов сильнее его»

Теги UFC MMA ACA Шон О'Мэлли Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Асланбек Бадаев считает, что в UFC вели Шона О’Мэлли к чемпионскому титулу.

«Новый чемпион – то, что нужно UFC. Звезда в расцвете сил, которая привлекает внимание. Чувствовалось, что этого парня в UFC давно вели. Есть ощущение, что он недолго будет чемпионом. О’Мэлли проиграет Умару Нурмагомедову, Мерабу Двалишвили, Кори Сэндхагену и Генри Сехудо. Но мы также думали перед поединком со Стерлингом.

О’Мэлли заблокировал борьбу, хотя Стерлинг почти и не пытался. Возможно, сыграла роль антропометрия, длинные конечности.

Матчмейкинг – такое дело, что можно даже 10-0 сделать бойцу, а можно сходу под танки бросить. Многие бойцы считают себя уникальными и не понимают этого. Да, их заслуги в победах есть, дерутся все-таки они. Но не менее важно то, как тебя веду. О’Мэлли вели. Петр Ян – удобный по стилю ударник. С Сэндхагеном, Двалишвили и Нурмагомедовым он не дрался.

В этом дивизионе есть бойцы сильнее. Шону повезло, что на него сделали ставку. В качестве удобного соперника для первой защиты ему могут дать Марлона Веру», – заявил вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев.

Напомним, что Шон О’Мэлли победил техническим нокаутом Алджамейна Стерлинга, выиграв чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

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2 комментария

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Джавез Тилл
Вице-президент лиги ACA перед UFC 292:
"О’Мэлли явный андердог. Стерлинг сильнее его"
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Bdv68
а кто главнее кит или слон
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